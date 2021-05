Alcol, video hot e violenza sessuale: ecco su cosa si gioca il caso Grillo

Il punto di partenza dell'inchiesta della procura di Tempio Pausania è proprio la denuncia di Silvia: la ragazza ha raccontato di essere stata stuprata nelle ore passate in compagnia di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia dopo una serata in discoteca al Billionaire. I quattro amici genovesi respingono l'accusa di stupro e parlano invece di sesso consenziente. Le ricostruzioni giornalistiche si basano di certo non su convinzioni e certezze, ma su quanto messo a verbale dalle varie testimonianze raccolte dopo la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. L'accusa e la difesa sono divise tra stupro e consensualità: la partita si giocherà su alcolici e consenso, i due punti chiave di una vicenda che deve essere ancora chiarita e su cui rimane un'ombra di dubbi.

È stato stupro?

La giovane studentessa ha riferito di essere stata costretta prima a un rapporto con Corsiglia e poi con gli altri tre ragazzi. Il suo racconto ripercorre quanto, a suo giudizio, sarebbe avvenuto nella villetta a Cala di Volpe: " Sbattuta sul letto, mettendosi sopra, baciandola sulla bocca e provando un approccio sessuale ". Poi " spinta di spalle nel box doccia per un altro rapporto contro volontà ". E ancora nella stanza da letto: " Gli altri la raggiugono, le vanno addosso sul letto ubriachi, la violentano a turno e insieme fino a quando perde conoscenza ". Ha aggiunto anche di essere stata costretta a bere vodka mentre era tenuta per i capelli.

Il rapporto era consenziente?

Ma è davvero andata così? Non secondo Ciro Grillo e i suoi tre amici, che invece hanno raccontato che la ragazza " ci stava " e che dunque non sarebbe stata affatto stuprata. Il figlio del garante del Movimento 5 Stelle sostiene che " doveva essere un gioco, poi siamo andati un po' più in là ", sottolineando sempre la consapevolezza da parte della giovane: " Ha bevuto qualche sorso di vodka. Ha bevuto soltanto lei e senza che nessuno di noi la costringesse ". Anche un altro componente della comitiva ha detto che sarebbe stata proprio lei a bere vodka, di sua spontante volontà, per sfidare il gruppo: " Nel video si vede che la ragazza comunque sta benissimo e che noi non costringiamo niente. Per sfida lei ha bevuto la vodka, perché noi non riuscivamo a berla ".

Quel video hot

Alcuni conoscenti del gruppetto di Ciro Grillo hanno dichiarato a Non è l'arena di aver preso visione di un filmato ritraente la ragazza nel corso di un rapporto sessuale: " Un sacco di amici l'hanno visto. Con i telefoni gira tutto... ". Un'amica è sicura che proverebbe la consensualità: " C'era complicità massima. Non mi è sembrata una scena di violenza. Una situazione ti dico proprio... Quattro cretini ". Probabilmente si tratta dello stesso video a cui ha fatto riferimento Beppe Grillo nello sfogo choc pubblicato su Facebook: " C'è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c'è un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così... ".