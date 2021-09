Il virus Nipah preoccupa di nuovo l'India: trasmesso dai "pipistrelli della frutta"

In India ha fatto ultimamente la sua comparsa una nuova minacciosa malattia. Il nuovo morbo che minaccia il mondo è stato classificato come " virus Nipah " e ha fatto subito scattare la massima allerta nel Paese asiatico, già spossato dalla lotta al Sars-Cov 2. La misteriosa infezione ha già causato un decesso nel subcontinente, con le autorità locali che stanno provando a limitare i contagi rintracciando tutti i soggetti che hanno avuto contatti con il paziente morto.

Il Nipah verrebbe trasmesso all'uomo da un determinato animale, proprio come si sospetta riguardo all'origine del Covid, e i suoi sintomi accertati finora sono vomito, convulsioni, infiammazioni cerebrali e difficoltà respiratorie. A morire in India per mano del nuovo misterioso virus è stato ieri un ragazzo di 12 anni residente nello Stato del Kerala e a comunicarlo al mondo è stata Veena George, ministra della Salute dell'entità federata. L'esponente del governo locale ha poi avvertito che " quasi 200 persone " avrebbero avuto contatti con il giovane infetto e che venti di queste sarebbero già sotto stretta osservazione degli ufficiali sanitari. Almeno due di queste venti avrebbero sviluppato i sintomi del Nipah. La polizia ha intanto deciso di isolare una zona di oltre tre chilometri intorno alla casa del ragazzo contagiato. Mentre le autorità del Kerala provano a fronteggiare due epidemie contemporaneamente, nuovi focolai di Nipah sono stati ormai riscontrati in tre distretti territoriali, costringendo il governo locale a decretare l'allerta sanitaria.