"Lei non era niente di che...". Spuntano gli sms choc di Grillo e amici

Si aggiungono altri dettagli al caso Ciro Grillo. I fari sono sempre puntanti su quella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a Cala di Volpe. Cosa è accaduto veramente? C'è stato uno stupro di gruppo o i rapporti con la ragazza erano consenzienti? Secondo Silvia i componenti della comitiva avrebbero abusato di lei, mentre i quattro amici genovesi respingono le accuse e sostengono che la giovane fosse consapevole al momento dell'atto sessuale. Un intreccio di testimonianze, versioni e racconti che però deve fare i conti con una serie di incongruenze e un'indagine che solamente pochi giorni fa si è conclusa.

Spuntano gli sms

Nel frattempo continuano a emergere diversi particolari sulla vicenda che coinvolge il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia dopo una serata passata alla discoteca Billionaire. A svelare il contenuto di alcuni messaggi scambiati è il Corriere della Sera, che riporta solamente alcuni degli sms inviati dopo aver trascorso la notte in compagnia di Silvia e Roberta. " Che è successo? "; " È stato forte "; " Poi ti dico fra', so' stanchissimo "; " Ma com'era? ". Probabilmente il riferimento era proprio alla ragazza con cui avevano consumato il rapporto: " Mah... niente di che... ".

" All'inizio sembrava che non volesse... ", avrebbe spiegato poi uno del gruppo a un amico che voleva maggiori informazioni su quella notte. Da una parte Silvia parla di " violenza "; dall'altra la comitiva genovese ritiene sia stato " sesso consenziente " sottolineando che lei " ci stava ". Vi avevamo già parlato di quel famoso sms, " 3 vs 1 ". Qual è il vero significato? Un messaggio di vanto e di compiacimento come in un videogioco? Oppure si intendeva che ci fossero tre versioni contro una? Senza dimenticare i timori di uno dei ragazzi nelle ore successive: " Ho paura che quella ci ha denunciato ".

Costretta a bere vodka?