Alluvione in Germania, morti e dispersi. Merkel: "Sconvolta"

Una marea di fango ha travolto case e centri abitati, provocando danni ingenti. E morti. La Germania occidentale è da diverse ore in ginocchio a causa di forti piogge e inondazioni che stanno in particolare abbattendosi in Renania-Palatinato e Renania Settentrionale. I media locali – che trasmettono in diretta le immagini della tragedia - parlano di “katastrophenfall”: un disastro che già ora porta con sé un bilancio drammatico. Attualmente, sono infatti salite a 33 le vittime provocate dall’impetuosa alluvione e i dispersi sono almeno 50. A Leverkusen, un ospedale con 468 pazienti, si è resa necessaria un’evacuazione d’urgenza nella notte, in seguito ad una interruzione di corrente, dopo che il fiume Dhunn aveva rotto gli argini. Nella cittadina di Schuld, nella Renania Palatinato, uno dei centri più colpiti, quattro case sono state completamente trascinate via dalle acque e altre due sono state spostate. Il traffico su strada e ferrovia è stato interrotto. La diga di Steinbachtalsperre, in Nordreno-Vestfalia, è osservata speciale e rischia il crollo per la forte pressione causata dalle forti piogge che hanno ingrossato i corsi d’acqua. Per tale motivo, la città di Rheinbach è stata in parte evacuata.

Data la gravità della situazione, è stato mobilitato anche l'esercito, che proprio in queste sta prendendo parte alle operazioni di soccorso delle persone rimaste bloccate. Molte di esse si trovano sui tetti delle loro abitazioni, travolte dal fiume di fango che ha reso le città colpite irriconoscibili. Circa 200 soldati del Bundeswehr, con mezzi pesanti, sono stati dispiegati nel Nord Reno Vestfalia, dove nella notte si sono abbattute piogge torrenziali. Nel vicino land della Renania Palatinato, il ministero della difesa ha messo a disposizione 70 soldati con mezzi multifunzione in grado di raggiungere paesini rimasti isolati. Sono stati anche messi a disposizione quattro elicotteri per il soccorso e il trasporto.

L’evolversi della situazione emergenziale è seguito con apprensione delle autorità locali. Ed è arrivato anche il messaggio della cancelliera tedesca Angela Merkel, dichiaratasi “sconvolta dalla catastrofe”, vicina "alle famiglie delle vittime" e a quelle dei dispersi. Sempre sul fronte istituzionale, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha espresso su Twitter la propria vicinanza ai paesi colpiti, assicurando la disponibilità dell’Unione Europea a fornire aiuti. “I paesi interessati possono ricorrere al meccanismo di protezione civile dell'UE”, ha aggiunto. Un concetto ribadito anche dal presidente del Parlamento europeo, l’italiano David Sassoli.

Le piogge incessanti hanno peggiorato le condizioni delle inondazioni anche nel Belgio orientale, dove una persona è annegata e almeno un'altra risulta scomparsa. La situazione è emergenziale anche in Lussemburgo e Paesi Bassi. E l’allerta resta dunque altissima; nelle prossime, ore, infatti si prevedono nuovi abbondanti piogge che potrebbero complicare ulteriormente la situazione e l’attività - già di per sé difficoltosa - dei soccorsi.