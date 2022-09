Tra i dispersi un bimbo che era in braccio alla madre

A Barbara, tra i dispersi nell'alluvione che ha interessato nella notte le Marche c’è anche un bambino di 8 anni di Castelleone di Suasa, che si trovava in auto con la sua mamma. I due sono rimasti bloccati dall’acqua nella loro vettura nell’Anconetano. Da quanto ricostruito fino a questo momento dai soccorritori, mamma e figlio sono stati trascinati dalla corrente nei pressi di Mariano Mariani. La donna, secondo quanto reso noto dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbe riuscita a uscire dalla macchina con il figlio in braccio, ma poco dopo sarebbe stata nuovamente travolta dalla forza della corrente e avrebbe perso la presa del bambino. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo la donna, ma del figlio per il momento non c’è alcuna traccia.

Del bambino non c'è traccia

Luigi d’Angelo, responsabile delle emergenze del dipartimento della protezione civile, ha spiegato che in meno di tre ore si sono abbattuti circa 420 millimetri di pioggia. Si è trattato di un evento molto intenso, basti pensare che questa quantità di acqua registrata corrisponde alla metà di pioggia che nella Regione solitamente cade nell'arco di un anno. Intanto, dopo il ritrovamento del corpo di un uomo che è stato recuperato questa mattina a Bettolelle di Senigallia, una delle zone che sono state maggiormente colpite da maltempo, il bilancio delle vittime dell'alluvione è salito a sette. Dalla scorsa notte proseguono gli interventi dei vigili del fuoco: sono in 180 gli uomini al lavoro nelle zone colpite, ovvero quelle tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino. Continuano le ricerche per ritrovare il bambino al momento disperso.

Sale il numero dei morti