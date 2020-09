"Farabutte, vigliacche...". De Benedetti "asfaltato"da Corona in tv

Silvio Berlusconi sta meglio, il decorso del contagio da Covid sta procedendo bene stando alle parole del professor Alberto Zangrillo. L'Italia ha tirato un sospiro di sollievo dopo la preoccupazione dei primi giorni, che è stata bipartisan davanti alla malattia. Solo poche mele marce hanno avuto il coraggio di attaccare il Cavaliere in questo momento e tra queste, per fama e importanza, spicca Carlo De Benedetti. I contrasti tra loro sono ben noti ma le parole dell'ingegnere dopo il ricovero di Silvio Berlusconi sono suonate "stonate e fuori tempo", prendendo in prestito ciò che ha detto Adriano Celentano commentando le sue esternazioni. Il Molleggiato non è stato l'unico a stigmatizzare il comportamento di De Benedetti, perché in queste ore sono arrivate anche le parole di Mauro Corona a sostegno del Cavaliere.

Non sono mai stato politicamente dalla parte di Berlusconi, ma sulla malattia di una persona non si possono pubblicare messaggi farabutti e vigliacchi

"Chiedo un applauso di incoraggiamento e gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese. È stato un grande imbroglione

Non mi pare che De Benedetti abbia bestemmiato. Per il resto può stare tranquillo. Sono certo, e non lo auspico, che una volta ci dovesse lasciare sarà santificato pure lui

Lo scrittore non è mai stato un sostenitore di Silvio Berlusconi e non ne ha mai fatto mistero. Tuttavia, in questa occasione non ha esitato a porgere al Cavaliere i suoi sinceri auguri di pronta guarigione durante Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer nel quale Corona è ospite fisso da numerose edizioni. "", ha detto lo scrittore, che è anche scultore e alpinista. Inevitabile collegare queste parole a quanto detto da Carlo De Benedetti in primis, ma anche da Vauro. L'ingegnere ha approfittato della precaria condizione di salute per sferrare l'ennesimo attacco , quasi mascherato da augurio", ha detto durante il festival di Dogliani, prima di ricordare la vicenda Cir. Parole che, proprio per il momento vissuto dal Cavaliere, sono risultate estremamente fuori luogo. Il vignettista, invece di usare il buonsenso e, se non condannare quanto detto dall'ingegnere, tacere, ha voluto prendere le difese di De Benedetti : "".