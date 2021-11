"Il crimine...". La coperta col sangue di Amanda fa infuriare tutti

Sembra impossibile per Amanda Knox stare lontana dalle polemiche. L'ex studentessa di Seattle ha più volte urlato a gran voce che non vuole più essere associata al delitto di Perugia, per il quale la corte di Cassazione l'ha giudicata innocente. Giusto, è un suo diritto. Tuttavia, Amanda Knox di tanto in tanto sembra provocare l'opinione pubblica, soprattutto quella italiana.

Il suo ultimo post di cattivo gusto, che si unisce agli altri pubblicati nei mesi e negli anni precedenti, la vede sorridere mentre sorregge una coperta. Un sorriso sardonico e ironico perché, sulla coperta, c'è una scritta che in tanti ora contestano. " Questa è una vera coperta per osservare il crimine ", si legge nella parte posta ben in vista da Amanda Knox. Il tutto, visto che il tema è il crimine, "sporcato" da macchie di sangue su vari punti della stessa coperta.

Amanda Knox sorride mentre la sorregge e solo leggendo la didascalia si capisce che, probabilmente, l'intento della ragazza era quello di "denunciare" in qualche modo la produzione di questo tipo di prodotti. Lo fa sorridendo, appunto, ed è questo che trae in inganno chi guarda quel post. " Questa è la mia faccia da: 'Questo è tutto ciò che non va nel vero crimine' ", si legge nella didascalia. Sarebbe probabilmente stato più opportuno fare una faccia diversa, forse la Knox avrebbe voluto che quello fosse un sorriso di disapprovazione. Tuttavia, come dimostrano anche i commenti lasciati sotto quel post (che è limitato alle sole persone che lei segue), non tutti hanno evidentemente capito quello che sembra essere il vero intento di quel post, proprio per il sorriso ironico stampato sul suo volto.

Incomprensibile il perché di questa scelta da parte di Amanda Knox, incomprensibile quel sorriso in un post come quello con la storia che l'ex studentessa di Seattle ha alle spalle. E i commenti lasciati sotto quel post, infatti, sembrano l'ennesimo sfregio a un fatto di sangue gravissimo che ha segnato in modo permanente la storia del nostro Paese. Diverse persone, infatti, hanno scritto che vorrebbero quella coperta e che la amano. A nessuno di loro Amanda Knox ha spiegato quello che, almeno stando alla didascali, sarebbe il suo vero intento. Si è limitata a rispondere negativamente a una persona che le ha domandato se l'avesse comprata. Forse, vista la tematica, sarebbe stato più opportuno spendere due parole in più su quel tema per spiegare il suo punto di vista, invece di lasciare all'ironia di quel sorriso il veicolo del messaggio.