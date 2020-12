"Questa non è una buona notizia..." Cosa preoccupa della variante inglese del Covid

Il tema del giorno è la variante del coronavirus individuata nel Regno Unito, che sebbene non sia più aggressiva è risultata essere molto più contagiosa. Su questo punto è stato decretato il lockdown totale a Londra e in tutto il sud-est dell'Inghilterra, dove pare che si sia sviluppata la variazione e dove sono stati individuati la maggior parte dei casi correlati a questa mutazione. In queste ore molti Paesi, tra i quali l'italia, hanno bloccato i voli dal Regno Unito per evitare di diffondere la variante ma casi correlati a questa sono già stati individuati. Sul tema è intervenuto in queste ore Andrea Crisanti, che all'agenzia AGI ha cercato di fare un primo punto della situazione.

Il medico è stato molto chiaro nella sua esposizione del problema attuale, spiegando che la variante " ha un indice R0 maggiore e questo non è una buona notizia ". Ciò significa che questa variazione ha una capacità di diffusione maggiore rispetto alle variazioni note finora ma Andrea Crisanti ha rassicurato sull'aggressività: " Sarebbe stata una pessima notizia se avesse avuto anche un'alta virulenza ". Ma quella che in questo momento viene chiamata variante inglese, pare non sia nata in Inghilterra ma in Spagna e poi, con i flussi turistici, si è spostata nel Regno Unito. Perché questa variante non è stata individuata in Spagna allora? Andrea Crisanti ha spiegato il possibile motivo: " Non è chiaro perchè si sia diffusa in modo diversa. Ma c'è un fatto da considerare: l'Inghilterra è il Paese in cui si fanno più sequenziamenti al mondo e purtroppo più si cerca più si trova ".