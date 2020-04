Anziana fa la spesa 11 volte in un giorno: multata

Sabato scorso, nei guai è finita una signora anziana residente a Grado, in Friuli Venezia Giulia. La donna è stata multata dagli agenti di polizia perché notata più volte instrada per fare la spesa: ben 11 uscite in un solo giorno. L’anziana è stata multata e dovrà pagare ben 280 euro, che saliranno a 400 euro se non pagherà il debito con la giustizia entro trenta giorni. Prima i poliziotti avevano cercato di metterla in guardia in modo bonario, ma quando si sono accorti che le loro raccomandazioni erano del tutto inascoltate, hanno deciso di passare ai fatti e sanzionare la fuorilegge.

Anziana esce 11 volte per fare la spesa

Da quanto raccontato dal quotidiano triestino il Piccolo, il fatto sarebbe avvenuto lo scorso sabato, 4 aprile, in centro a Grado. La donna sarebbe stata avvistata un paio di volte dagli agenti di polizia aggirarsi per il quartiere con in mano la borsa per la spesa. Alla seconda, gli uomini in divisa hanno deciso di avvicinarla e redarguirla in modo bonario sul fatto di restarsene a casa, come da norme vigenti, per evitare di mettere a rischio la sua salute e quella degli altri cittadini. L’anziana ha quindi fatto ritorno presso la sua abitazione. Peccato però che dopo poco la donna ha messo nuovamente il naso fuori di casa per recarsi a fare la spesa. Alla fine i poliziotti l’avrebbero incontrata ben 11 volte. E tutte le volte con in mano solo un piccolo acquisto. All’undicesima volta hanno deciso quindi di multarla, come prevede la legge in questi casi, con soggetti che se ne infischiano delle regole da seguire durante l’emergenza coronavirus.

Non è infatti difficile in queste settimane incorrere in forze dell’ordine che, facendo il loro dovere, controllano gli spostamenti dei cittadini, cercando di far rispettare la legge e monitorare la situazione. Carabinieri e volanti della polizia locale e di Stato stanno da giorni pattugliando le vie di città e paesi, spesso aiutati anche da altoparlanti. E non sono solo i soggetti che si trovano a bordo della proprio auto a essere fermati e sanzionati, lo stesso vale anche per i cittadini che si spostano a piedi, senza un reale motivo. Andare per undici volte in un giorno a fare la spesa non può essere certo considerato un bisogno necessario per la persona in questione.