Approfitta della processione di Sant'Agata per borseggiare i fedeli: arrestato

Tenta di derubare le persone approfittando della confusione generata dalla processione in onore alla Santa patrona della città, ma viene colto in flagranza di reato dai carabinieri in servizio e viene arrestato. Si tratta di Massimo Zuccarà, 48 anni, di Catania, luogo in cui è stato commesso il fatto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato.

A Catania, sono questi i giorni dedicati ai festeggiamenti in onore a Sant’Agata, la Santa patrona della città. Ebbene, diversi sono gli appuntamenti nelle vie del centro tra processioni e riti religiosi di vario genere. Ieri, uno dei giorni più sentiti dalla comunità religiosa, ha spinto migliaia di fedeli a scendere in piazza per assistere ad una lunga processione. Tra le persone presenti, vi era anche il ladro che, approfittando della confusione, aveva in mente di mettere in atto il suo piano diretto a sottrarre effetti personali a più fedeli possibili.

Lungo le vie che man mano avrebbero ospitato il passaggio della processione, erano disposti i carabinieri della squadra “Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale. Il loro obiettivo era appunto quello di evitare che malintenzionati si infiltrassero tra le numerose persone, prendendo di mira i fedeli come vittime dei loro possibili furti. Dunque Zaccarà, attendendo il passaggio della vara ha iniziato ad osservare con particolare attenzione le borse delle anziane signore e, allo stesso tempo, si era posizionato alle loro spalle. I suoi movimenti non sono passati indifferenti agli occhi dei militari i quali, conoscendo già l’uomo, hanno iniziato ad osservarlo a debita distanza.

I carabinieri, avendo quindi intuito le finalità illecite dell’individuo, hanno atteso il momento propizio che non è tardato per nulla ad arrivare. Il malvivente infatti, una volta individuata la sua vittima è passato all’azione. I suoi occhi sono ricaduti su di un signore di 64 anni che teneva un portafoglio nella tasca posteriore destra dei pantaloni. Zuccarà in modo fulmineo, lo ha estratto con due dita da quel pantalone tentando poi di allontanarsi velocemente. Sfortunatamente per lui, alla scena avevano assistito i Lupi che lo hanno immediatamente fermato con ancora il portamonete tra le mani. Il ladro è stato quindi condotto in caserma per le formalità di rito che precedono l’arresto. La refurtiva, in tutto settanta euro, carte di credito e documenti d’identità è stata riconsegnata al legittimo proprietario che ha manifestato gratitudine ai carabinieri per il lavoro svolto.