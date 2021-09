"Archiviateli". E scoppia la rivolta delle mamme su Anna Corona

Le nuove indagini sul rapimento di Denise Pipitone giungono a un punto importante: è stata chiesta l’archiviazione per i due indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona. Non si conoscono però le ragioni per cui queste persone sono state indagate, né se l’archiviazione verrà accolta. La notizia è stata data durante la diretta di “Ore 14”.

“ Dopo questa richiesta di archiviazione, dobbiamo capire se Piera Maggio vuole fare opposizione e che tipo di indicazioni ci sono in questa nuova inchiesta ”, ha precisato la criminologa Roberta Bruzzone.

Quel che è certo è che la difesa di mamma Piera analizzerà il fascicolo della procura di Marsala. “ Andremo a fare copie degli atti non prima di lunedì - ha spiegato l’avvocato Giacomo Frazzitta - Avremo 30 giorni per studiare questa mole di documenti, oltre 4000 pagine prodotte in questi 4 mesi. Hanno fatto tanta attività i magistrati, questo per certi versi è un segnale di attenzione su questo caso. Non ho dubbi, non ne ho mai avuti, sul procuratore capo e sui sostituti che collaborano a questa indagine ”. Frazzitta ha spiegato che la loro difesa può fare opposizione in “ rispetto del contraddittorio ” e ha annunciato che in questi mesi ha provveduto a proprie “ indagini difensive ”.

Anche Piera Maggio ha tenuto a precisare la questione sulla sua pagina Facebook. “ Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di archiviazione non abbiamo nessun commento da fare - ha scritto la mamma di Denise - attenderemo di acquisire l'intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede ”.

Mamme in rivolta contro Anna Corona

Intanto Anna Corona ha iniziato a lavorare come collaboratrice scolastica in un istituto primario siciliano, ma le mamme sono in rivolta: non la vogliono accanto ai loro figli, nonostante la donna non sia mai stata rinviata a giudizio e naturalmente abbia una fedina penale pulita.

Alcune madri di bambini che erano in prima hanno spostato i figli in altro istituto, altre, tra quelle i cui figli sono rimasti, hanno spiegato di non volere Corona vicino ai figli piccoli anche per una questione di vicinanza emotiva a Piera Maggio. “ Abbiamo paura per i nostri figli ”, ha affermato una di loro, precisando di farlo probabilmente “ per ignoranza ”.

Anna Corona è la madre di Jessica Pulizzi, già assolta in tre gradi di giudizio nel vecchio processo per sequestro di persona. Corona è inoltre l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise.