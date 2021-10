"Ecco perché i soldati possono rifiutare il vaccino"

L'arcivescovo delle forze armate statunitensi ha autorizzato i militari cattolici a rifiutare il vaccino in nome dell'" inviolabilità della coscienza ". Timothy Broglio, arcivescovo per i servizi militari Usa, ha infatti legittimato ultimamente la scelta di tanti soldati di non sottporsi al vaccino per motivi religiosi. Nonostante il Pentagono abbia reso ad agosto obbligatoria l'immunizzazione anti-Covid per i membri delle forze armate, centinaia di migliaia di militari americani rimangono non vaccinati, essendosi appellati all'esenzione per motivi religiosi disciplinata dal Religious Freedom Restoration Act.

L'arcivescovo Broglio è quindi di fatto intervenuto a difesa dei soldati che rifiutano il vaccino per ragioni di fede, affermando che i cattolici che servono nelle forze armate americane hanno il diritto di rifiutare il medicinale anti-Covid " se viola la santità della loro coscienza ". Il prelato ha ribadito che la propria posizione sulle vaccinazioni ricalca quanto stabilito nelle ultime linee-guida adottate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.