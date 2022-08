Arriva il nuovo anticiclone africano: ancora 40°C, ecco dove

Un nuovo ruggito dell'anticiclone africano è pronto a farsi sentire sul nostro Paese: da oggi e per tutta la settimana, infatti, avremo un graduale aumento termico che raggiungerà il suo apice nei prossimi giorni quando si registreranno nuovamente 40°C all'ombra. Gli esperti de IlMeteo spiegano che il caldo si farà sentire soprattutto tra mercoledì e domenica.

Dove si toccheranno i 40°C

Lo step dovrebbe essere il seguente: le prime regioni a essere colpite saranno quelle centrali con valori di 35-36°C tra oggi e domani sulle principali località così come al Nord. Valori, per adesso, leggermente più bassi al Sud e sulla Sicilia dove prevarrà ancora una leggera componente di correnti settentrionali. Da metà settimana, invece, l'escalation raggiungerà l'apice con massime fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 39°C in due città come Pavia e Terni e valori di 38°C tra Milano, Bologna, Padova e Firenze. Questo è ciò che dicono i modelli matematici con gli ultimi aggiornamenti: non si tratterà di valori eccezionali ma, per l'ennesima volta da mesi, la soglia psicologica dei 40 gradi sarà raggiunta.

Cosa accadrà dopo

Anche stavolta ci si domanda quanto potrebbe durare l'ennesimo anticiclone africano: una speranza di cambio di circolazione si avrà soltanto a partire da lunedì prossimo, 8 agosto, quando aria fredda in discesa dal Nord Europa potrebbe interessare il nostro Paese con un calo termico e temporali sparsi. Attenzione: come predichiamo sempre, si tratta per adesso di una linea di tendenza che andrà confermata (o smentita) con i prossimi aggiornamenti. Tra l'altro, la fiammata africana prevista sarà più lieve di quella prevista alcuni giorni fa anche se, come previsto, il caldo si farà sentire eccome.

Insomma, avremo ancora tanto solleone anche se, durante le ore pomeridiane, non mancheranno annuvolamenti e isolati e brevi acquazzoni sui rilievi: martedì 2 agosto qualche temporali sarà possibile sul Triveneto, giovedì 4 sul Nord-ovest mentre venerdì l'instabilità la ritroveremo anche sull'Appennino centro-meriodionale. Domenica prossima, poi, se prenderà corpo la discesa fredda il meteo inizierà ad essere compromesso sull'arco alpino con tante nubi e piogge pomeridiane.

Crisi estiva di Ferragosto?

Volgendo lo sguardo a medio-lungo termine, i modelli matematici ipotizzano un periodo di Ferragosto con una prima crisi estiva causata dall'ingresso di correnti da nord, un calo termico vistoso e acquazzoni a spasso per la penisola. Sarà vero? I giorni sono troppi per tracciare una previsione ma, se fosse confermata la tendenza, andremmo incontro sicuramente a un periodo molto meno caldo e instabile da nord a sud.