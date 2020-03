Arriva un'altra perturbazione, piogge intense al Centro-Nord

Dopo la breve pausa di ieri, è in arrivo una nuova ondata di maltempo: una perturbazione atlantica, che sta già impegnando Francia e Spagna, è in arrivo da ovest sul nostro Paese con il suo carico di piogge e nevicate.

I fenomeni di oggi

Come mostra il satellite, le nubi hanno già raggiunto quasi tutte le regioni settentrionali: gli esperti ci dicono che nel corso della mattinata le condizioni meteo peggioreranno rapidamente sulle Alpi centro-occidentali con nevicate al di sopra dei 900-1000 metri di quota. Piogge sparse cadranno in pianura, soprattutto su Piemonte, Lombardia e Liguria.

Nel corso della giornata, il maltempo si estenderà anche ad est con piogge più diffuse e nevicate sulle Alpi orientali. Attenzione in serata quando locali nubifragi potranno colpire la Liguria di Levante fino al nord della Toscana. Nel frattempo, la perturbazione avrà raggiunto anche le regioni centrali con acquazzoni e qualche temporale su Sardegna, Lazio, Marche ed Umbria. Ancora per oggi, invece, il tempo sarà più tranquillo al Sud dove prevarranno ampi spazi di sereno ed il clima si manterrà asciutto.

Tutte le nevicate

Come anticipato, la neve cadrà nuovamente abbondante sulle Alpi: fino a 30-40 cm sono attesi su Piemonte e Val d'Aosta a partire dai 900 metri di quota; lo stesso quantitativo si avrà anche sull'arco alpino orientale ma a quote inferiori, dai 500 metri in su. Sull'Appennino, nevicate interesseranno il comparto settentrionale dai 1200 metri, quello centrale a partire dai 1500 metri.

Temperature non fredde

Dal punto di vista termico, l'Italia sarà praticamente divisa in due: al Nord si registreranno valori consoni al periodo con massime intorno ai 10 gradi e temperature minime che non scenderanno sotto lo zero complice la copertura nuvolosa; sulle regioni centrali ed al Sud il clima si manterrà un po' più mite ma senza gli eccessi di febbraio: se le massime potranno toccare punte di 15-16 gradi, le minime si manterranno mediamente tra i 7 e 12 gradi.

Domani perturbazione al Sud

Nella giornata di venerdì, l'area di bassa pressione si sarà spostata anche a gran parte delle regioni meridionali insistendo sul Nord-Est. Sulle altre regioni settentrionali e sulle tirreniche si faranno strada ampie schiarite sin dal mattino dopo gli acquazzoni ed i rovesci notturni.

La tendenza per il fine settimana

Se sabato comincerà con tempo instabile su gran parte del Centro-Sud dove insisteranno altre piogge, andrà meglio su Nord e Toscana con cieli più sereni e fenomeni quasi assenti. Domenica, festa della donna, le condizioni meteo dovrebbero ristabilirsi su tutto il Paese con una pausa dal maltempo ed il ritorno dell'alta pressione.