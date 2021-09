Ursula sovranista, incubo variante Mu e la guerra nel Pd: quindi, oggi...

- mezza guerriglia nel Pd. Gianni Cuperlo prende le distanze dal governo Draghi, lo stesso premier che per Enrico Letta avrebbe dovuto dettare l’agenda del partito nel prossimo futuro. Manco il tempo di leggere i giornali che Andrea Romano, portavoce di Base Riformista, chiede un chiarimento “dentro il Pd” sul sostegno al governo. Lo stesso fa Marcucci. Chissà se i giornali ci ricameranno su un terremoto interno come stanno facendo con la Lega.</>

- drin drin, qualcuno dirà che la prima regione a raggiungere l’obiettivo dell’80% della popolazione vaccinata è la Lombardia? Esatto: la stessa dei “ritardi”, del “caos Aria”, delle “inchieste sui camici”, sulla “gestione sballata” dell’emergenza coronavirus, la Moratti e Bertolaso. Immagino domani le paginate per elogiare la corsa lombarda. Sie, credece!

- pronti al libera al supergreenpass. Egoisticamente parlando, a chi scrive interessa meno di zero: il vaccino l’ho fatto e posso andare dove voglio. Il punto qui è un altro, e forse bisognerebbe farci un ragionamento. Perché lo Stato si prende la briga di estendere il green pass, ma non ha il coraggio di rendere obbligatorio direttamente il vaccino? Che poi nella pratica è la stessa cosa: se per lavorare hai bisogno del lasciapassare, per campare sei costretto a prenderti il siero. Solo che in questo modo lo Stato se ne lava le mani, aggira l’obbligo vaccinale e scarica tutto il problema sui privati. Serve almeno qualcuno che lo dica.

- si discute ancora del costo dell'energia. La sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana dice che “l'Italia non abbraccerà l'energia nucleare”, ma dovremo comunque ridurre le bollette e avviare “una transizione ecologica inclusiva che non lasci indietro nessuno”. In pratica botte piena e moglie ubriaca. Ma è quasi impossibile possa finire così: l’energia pulita, se mai potrà bastare per questo mondo che va di corsa, sarà un mezzo bagno di sangue.

- arriva la variante Mu (non è la mucca Guendalina), buca i vaccini (chettepossino) ma per gli “esperti” non potrà prevalere sulla Delta. Qui sono d’obbligo gesti apotropaici: considerando quante previsioni hanno cannato gli scienziati, è il caso fare corna, cornetti e toccate di ferro o altro. Dio ce la mandi buona…

- gli inglesi che accusavano Jacobs di doping dopo l’oro sui 100 metri piani, ora si ritrovano la loro staffetta squalificata (e addio argento) a causa della positività di uno dei loro corridori. Come si dice: non sputare mai in aria che prima o poi ti torna addosso.

- qualcuno ha ascoltato con attenzione la parole di Ursula von Der Leyen sui migranti? Sentite qui: "Se interpellata, la maggior parte degli europei sarebbe d'accordo che dobbiamo reprimere la migrazione irregolare”. E ancora: ”Dobbiamo rimpatriare coloro che non hanno il diritto di soggiornare qui, ma accogliere coloro che immigrano legalmente e offrono un contributo così vitale alla nostra società e alla nostra economia”. Tradotto in termini pratici, vorrebbe dire che tutti, dico tutti, i migranti sbarcati sulle coste italiane “illegalmente” per Ursula andrebbero rimandati al mittente. Nessuno escluso. Ursula sovranista: chi l'avrebbe mai detto.

- lo smacchiatore di guaguari vede camicie nere ovunque. Bersani sostiene che nella galassia dei non vaccinati ci sia “il pezzo più rumoroso” composto da persone che lui definisce “No vax, Sì Dux”. Gente che fa una “operazione politica” ed è “fascista”. Non solo: contro questi puzzoni “il ministero degli Interni forse potrebbe considerare un po’ meglio l’applicazione della legge Mancino”. Solito schema sinistro: se non sei d’accordo con qualcuno, definiscilo “fascista” e invoca la Mancino. Funziona, ma quanta bassezza…