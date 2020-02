In arrivo il licenziamento per i 1.450 dipendenti Air Italy

Un licenziamento collettivo, quello dei 1.450 dipendenti Air Italy. A tutti, nei prossimi giorni, arriverà una lettera di licenziamento, a seguito della liquidazione dell'azienda. Ad annunciarlo sono stati i commissari liquidatori della compagnia, parlando in conference call con i dirigenti a Malpensa e Olbia.

I liquidatori, questa mattina, hanno illustrato ai dipendenti di Air Italy, " la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l'intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa ", si legge in una nota. L'azienda prenderà in considerazione "t utte le possibilità di cessione di rami d'azienda, che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro ".

L'operazione, quindi, va avanti e a nulla sono serviti gli appelli del governo, che chiedeva di tutelare in modo prioritario l'occupazione, oltre che la continuità dei voli. Così, dopo Alitalia, arriva anche la crisi di Air Italy, messa in liquidazione dagli azionisti dopo una perdita di oltre 200 milioni nell'ultimo anno. I voli cesseranno il prossimo 25 febbraio. Il governo aveva affermato di essere rimasto "fortemente irritato" per la gestione della vicenda e per il mancato coinvolgimento delle istituzioni.