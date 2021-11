Le 8 regioni dove arrivano freddo e pioggia

A partire da lunedì 8 novembre, una nuova ondata di maltempo si abbatterà sull'Italia. Piogge e rovesci a carattere temporalesco investiranno le regioni meridionali mentre al Nord è previsto un calo significativo delle temperature. La Protezione Civile, in accordo con i governi locali, ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse per otto regioni.

Il meteo della prossima settimana

Per tutta la seconda settimana di novembre, il clima sarà mediamente incerto da Nord a Sud dello Stivale. Un'ampia area di bassa pressione, posizionata tra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord Africa, innescherà un flusso di correnti umide che soffieranno sulla penisola determinando condizioni di instabilità diffusa. A partire dalla mattinata di lunedì, un'ondata di maltempo si abbatterà sulle regioni meridionali con piogge e rovesci a carattere temporalesco. I temporali, di media ed elevata intensità, colpiranno in primis Sicilia e Campania salvo poi estendersi, nel tardo pomeriggio di domani, alle regioni centro-meridionali. I rovesci di pioggia saranno accompagnati da forti raffiche di vento e un brusco calo delle temperature nei territori colpiti.

Allerta gialla per 8 regioni

Allo stato delle ultime rilevazioni, il Dipartimento di Protezione Civile - d'intesa con gli enti regionali deputati all'attivazione dei sistemi di protezione nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse per otto regioni. Per la giornata di domani, lunedì 8 novembre, è stata valutata una condizione di allerta gialla su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e Calabria, sulla Sicilia. Le precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale consultabile sul sito del governo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, per le eventuali criticità dei singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate, sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile constantemente in contatto con il Dipartimento Nazionale. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). Sul portale è disponibile anche una sezione relativa ai comportamenti da adottare pprima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici.