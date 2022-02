"Asini, silenzio...". Bassetti adesso sbotta

Nuove evidenze scientifiche, se ce ne fosse ancora bisogno, hanno dimostrato che per curare il Covid-19 l'ivermectina non dà assolutamente alcun effetto o beneficio. Lo sottolinea a chiare lettere Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo l'ultimo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Jama Network.

"Sentiamo gli asini..."

Pubblicando il lavoro internazionale sui propri canali social, il primario ha attaccato chi credeva che questo farmaco fosse adatto quando ancora non c'erano né cure né vaccini ma anche chi sostiene che sia ugualmente efficace pure in questa fase della pandemia. " Adesso vediamo se ci sarà ancora qualcuno che proporrà l’ivermectina per curare il Covid dopo il totale fallimento anche in questo importante studio condotto con tutti i crismi ", afferma il professore. " Quando penso che in Italia qualcuno l’ha usata, mi vengono i brividi. Ora vorrei sentire solo silenzio dagli asini che non seguono la scienza ", rincara la dose.

I risultati dello studio

Lo studio, titolato "Efficacia del trattamento con ivermectina sulla progressione della malattia tra gli adulti con COVID-19 da lieve a moderato e comorbidità", ha preso in esame pazienti ad alto rischio con Covid-19 in Malesia ai quali è stato somministrato un ciclo di ivermectina orale per cinque giorni somministrato durante la prima settimana di malattia. La risposta dei ricercatori è chiara: il farmaco " non ha ridotto il rischio di sviluppare una malattia grave rispetto allo standard di cura da solo ". Come si legge su Adnkronos, la ricerca è stata molto estesa coinvolgendo, tra il 31 maggio e il 25 ottobre 2021, ben 20 ospedali pubblici e un centro di quarantena in Malesia. I trials clinici hanno coinvolto 490 partecipanti over 50 arruolati entro la prima settimana dall'insorgenza dei sintomi di infezione da Sars-CoV-2.

Qual è la vera cura

Contemporaneamente, il professore ha pubblicato l'ultimo studio scientifico pubblicato sul New England Journal of Medicine che dimostra l’efficacia di Paxlovid, la pillola anti-Covid della Pfizer da poco approvata per trattare le forme precoci della malattia nei soggetti a rischio dimostrando un'efficacia che arriva quasi al 90%. " Un altro punto a favore della scienza. Ora cerchiamo di usarlo con appropriatezza e dappertutto. Noi a Genova abbiamo già iniziato da tempo ", sottolinea.

Cosa accadrà in futuro