"Assembramenti e ore di fila per il tampone", la rabbia dei passeggeri a Civitavecchia

Sono iniziati, anche se in ritardo, i controlli in porto a Civitavecchia. Lo scalo del litorale laziale è crocevia di tantissime rotte, molte delle quali in direzione della Sardegna. Dopo il caos generato dall'incremento dei positivi nei focolai delle discoteche, è stato deciso di aprire l'area drive-in per il tampone sia per chi parte che per chi rientra. Ma questa sembra essere l'unica precauzione adottata a giudicare dai video che sono stati registrati a bordo del traghetto partito da Olbia e attraccato al porto di Civitavecchia in tarda serata.

A documentare il tutto è stato Andrea Bova, presidente di "Unione Comitati", una rete di comitati di quartiere e capo dipartimento Lega-Roma. L'uomo si trovava a bordo del traghetto di ritorno dalla Sardegna e ha registrato il grande assembramento in uscita dalla nave, prima di effettuare il tampone di controllo. Il racconto di Bova, però, parte dagli episodi avvenuti qualche ora prima al porto di Olbia, dove pare non sia stato effettuato nessun controllo ai partenti. Lo scalo olbiese, assieme a quello di Golfo Aranci e, in misura minore, di Porto Torres, è quello maggiormente utilizzato dai vacanzieri che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Costa Smeralda, dove si è acceso un elevato numero di focolai.

Questo è stato il nostro sbarco a Civitavecchia: un assembramento senza controllo, nessun controllo temperatura e soprattutto, se vuoi fare il tampone facoltativo, 2/3 ore di attesa... Vergogna, questo non è il modo di gestire il Covid-19 e soprattutto, se è veramente un'emergenza, non sono queste le condizioni

Gentile cliente, sul suo traghetto c'era un positivo. La invitiamo a monitorare il suo stato di salute

", ha denunciato Andrea Bova. Quello dei traghetti è uno dei problemi maggiori da risolvere. Qualche giorno fa è stata riportata la notizia che la compagnia marittima Grimaldi Lines, una delle più attive nei collegamenti tra la Sardegna e il continente, avrebbe inviato una mail a tutti i passeggeri che il 14 agosto hanno effettuato proprio la rotta tra Olbia e Civitavecchia. "", era più o meno il contenuto della missiva inviata dalla compagnia a nome del ministro della Salute. Peccato che questa comunicazione sia arrivata ai passeggeri 8 giorni dopo il viaggio, il 22 agosto, con tutto ciò che può significare un ritardo di questo tipo in un momento così particolare.