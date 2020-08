Caos tamponi nelle Asl del Lazio: "No, ancora nun se sa gniente..."

Caos tamponi nel Lazio a causa dell'elevato numero di turisti al rientro dalle vacanze. Negli ultimi giorni l'aeroporto di Fiumicino e il porto di Civitavecchia sono stati letteralmente travolti dall'ondata di turisti rientrati dalle vacanze, in particolare da quelli provenienti dalla Sardegna ultimo focolaio di contagi da covid-19 e le Asl sono andate in tilt.



L'impennata degli accertamenti ha messo in sofferenza soprattutto l'Asl di Civitavecchia, che negli ultimi giorni ha sottoposto a tampone migliaia di viaggiatori approdati al porto locale da Olbia e altre località dell'isola sarda. L'aumento dei contagi e delle richieste di accertamento, però, non sono state fronteggiate in maniera adeguata dall'azienda sanitaria locale che, tra ritardi e mancate comunicazioni, sta costringendo all'isolamento preventivo centinaia di persone.

A denunciare la situazione è lo chef stellato Giancarlo Morelli che, rientrato il 23 agosto dalle vacanze in Sardegna, è ancora in attesa dell'esito. " Dopo quattro giorni sono ancora in isolamento senza notizia - ha denunciato Morelli con un post pubblicato su Instagram - Ma come funziona questa Italia??? Non sarebbero dovuti essere tempestivi? Comunicare immediatamente l’esito? ". A finire nella maglia degli inspiegabili ritardi della Regione Lazio non è stato solo lo chef stellato, ma anche migliaia di altri viaggiatori che ancora oggi attendono risposte. Il servizio, vista la gravità della situazione, dovrebbe essere efficace e soprattutto rapido, ma in realtà non lo è e da oltre dieci giorni denunciano alcuni consiglieri regionali della Lega, che chiedono l'utilizzo di laboratori privati.