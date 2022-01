Un asteroide sfiora la Terra: cosa sapere e come vederlo

Tra qualche ora, un asteroide sfiorerà la terra. Ma niente paura, non si tratta del preludio dell'Apocalisse. Il corpo celeste 1994 PC1 - è questo il suo nome - passerà a oltre cinque volte la distanza fra il nostro pianeta e la Luna (circa 384mila chilometri, per la precisione) viaggiando a una velocità di 20mila chilometri orari. L'asteroide raggiungerà il punto vicino alla terra attorno alle 22.51 di questa sera e sarà possibile scrutarlo anche con un telescopio di piccole dimensioni.

Cos'è l'asteroide 1991 PC1

A individuare l'asteroide 1994 PC1 è stato l'astronomo australiano Robert Mc Naught. Il primo avvistamento risale a circa 26 anni fa, nei cieli dell'Australia. Tuttavia gli studiosi sono certi che 1994 PC1 abbi già "sfiorato" la Terra nel lontano 1933 seppur a una distanza siderale di circa un milione di chilometri. La Nasa lo ha classificato come un asteroide Apollo e, dunque, " potenzialmente pericoloso ". In realtà, non c'è motivo di allarmarsi dal momento che il transito di corpi celesti in prossimità del nostro pianeta è molto più frequente di quanto non ci si creda. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Icarus, infatti, circa il 50% degli asteroidi provenienti da est non sono neanche rilevabili apparendo come oggetti fermi nello spazio intergalattico. Senza contare che talvolta è possibile individuarli a non più di 24 ore dal transito nello nei cieli nostrani.

Come vedere l'asteroide