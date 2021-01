Attenti alla cicala dagli occhi rossi. A maggio invaderà i parchi d'America

L'allarme arriva dagli esperti americani: entro fine maggio miliardi di esemplari di cicala dagli occhi rossi invaderanno i parchi del Nord America per riprodursi. Un evento quasi biblico che si annuncia spettacolare e tutt'altro che comune. La specie "Magicicada septendecim", infatti, compie una migrazione riproduttiva ogni diciassette anni e il 2021 sembra proprio essere l'anno dell'invasione.

Dopo la pandemia del 2020 ci manca solo l'invasione delle cicale a preoccupare milioni di persone. Gli americani, però, non sono nuovi ad assistere all'invasione delle cicale rosse, un insetto nero con occhi color magenta che vive per quasi tutta la sua esistenza sottoterra, in forma larvale, salvo poi affiorare allo scadere del 17esimo anno di vita per accoppiarsi e deporre le uova e successivamente morire. Secondo quanto riportato dagli esperti e dai quotidiani americani il 2021 rappresenta l'anno "x" per sciamare e l'ondata arriverà con i primi caldi.

Miliardi di cicale dagli occhi rossi sono attese per fine maggio nelle maggiori città americane da New York a Chicago e Washington. Queste emergono quando il terreno si riscalda e le temperature cominciano a superare i 18 gradi. L'invasione si annuncia però pacifica perché, a differenza delle temute cavallette, le cicale dagli occhi rossi sonoper l'uomo e anche per le coltivazioni. L'ondata durerà tra le quattro e le cinque settimane fino a quando, cioè, gli insetti migreranno verso gli stati dell'Ovest dove concluderanno il loro ciclo vitale. Gli scienziati non sono ancora in grado di spiegare questo fenomeno che spinge le cicale a vivere per decenni sotterranea. Secondo una, però, questo sarebbe frutto dell'adattamento al raffreddamento delle ere glaciali per un esemplare apparso sulla terra quasi due milioni di anni fa.

La scena quasi biblica si annuncia spettacolare e decisamente rumorosa. Le cicale voleranno a bassa altezza, finendo anche addosso alla gente, e il rumore sarà assordante (addirittura fino a 100 decibel) un suono simile a quello prodotto dalle Harley-Davidson. Le locuste zombie, così vengono chiamate dagli americani questa specie di cicale rosse, sono tipiche del Nord America e non sono presenti nei parchi europei. Nel nostro paese le parenti più dirette sono le cavallette ben più pericolose per l'agricoltura. Basta ricordare che nel giugno del 2019 in Sardegna un'invasione di cavallette provocò milioni di danni per gli agricoltori locali. Gli americani sono avvisati e chi si perderà lo spettacolo dovrà attendere il maggio del 2038.