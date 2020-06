"Attenti a vestiti e smartphone": Lo studio sul virus e sui contagi  

Da oggi dobbiamo fare particolare attenzione anche ai vestiti e allo smartphone. Già, perché sembra proprio che su queste superfici il coronavirus riesca a sopravvivere più a lungo. Molto più che sul vetro o sull’acciaio. La domanda principale che si sono fatti i ricercatori e da cui è partito uno studio pubblicato su “Physics of Fluids” è quella relativa alla durata del virus su una superficie. E, dato che Sars-Cov-2 sopravvive e si propaga grazie alle goccioline respiratorie che un soggetto positivo al virus emette attraverso uno starnut o un colpo di tosse, gli studiosi sono andati a studiare i tempi di asciugatura dei droplets su varie superfici in 6 città sparse nel mondo. Quando queste evaporano, il Covid-19 smette all’istante di vivere. Come primo dato importante si è scoperto che la temperatura ambientale, il tipo di superficie e l'umidità relativa hanno ruoli molto importanti. Oltre al fatto, come riportato da Adnkronos, che dovremmo passare più tempo a pulire e igienizzare gli schermi, come quelli che hanno gli smartphone, e alcuni tessuti, come il cotone, o materiali come il legno, perché qui il virus resiste di più rispetto all’acciaio o al vetro.

Anche il caldo e l'umidità fanno la differenza

In luoghi dove le temperature sono elevate, i tempi di asciugatura delle goccioline si riducono, così da abbassare di molto la sopravvivenza e la diffusione del coronavirus. Se l’ambiente invece è umido si ha purtroppo l’effetto contrario: i droplets evaporano con maggiore difficoltà aiutando il virus a sopravvivere più a lungo. Gli studiosi hanno esaminato la durata delle goccioline respiratorie in diverse situazioni climatiche, cercando di capire se differenti condizioni meteorologiche esterne abbiano avuto una qualche responsabilità sulla crescita della pandemia di coronavirus. Gli studiosi hanno preso in considerazione sei diverse città: New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sydney e Singapore, andando a tracciare il tasso di crescita dei positivi in queste città, e collegandolo poi con il tempo di asciugatura di una comune gocciolina. Nelle metropoli dove vi era stato un maggior numero di contagi, il tempo di asciugatura dei droplets era stato più lungo.

Un aiuto anche per altre malattie trasmissibili