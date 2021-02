"Attesi 25mila contagi al giorno". La data che spaventa i virologi

Venticinquemila contagi al giorno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sarebbe questa la media dei casi Covid-19 stimata dagli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in previsione dell'ennesimo picco epidemiologico. La nuova impennata è stata messa da conto per marzo ma, è bene precisarlo, si tratta solo di una proiezione statistica. Tuttavia, i virologi già profilano scenari apocalittici. " Il contagio sta ripartendo, la variante inglese è arrivata ", tuona il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano.

La simulazione: "25mila contagi giornalieri"

C'è una data clou: marzo. A detta degli esperti Iss, d'accordo con i membri del Comitato tecnico scientifico, nelle prossime settimane ci sarà un incremento sensibile dei contagi con picchi di ben 25mila casi giornalieri. La simulazione è stata imbastita sulla base degli ultimi rilevamenti relativi alla circolazione della variante inglese nel nostro Paese. Stando ai risultati preliminari della flash survey, l'indagine condotta dall'Iss e dal ministero della Salute, la stima di prevalenza della cosiddetta "mutazione B117" è pari a 17,8% negli 852 campioni analizzati dai laboratori regionali. Come ben ricorda Il Messaggero, la variante inglese viaggia ad una velocità molto più sostenuta delle altre "affini" ed è per questo motivo che i virologi temono una nuova impennata di positivi già nelle prossime settimane. Sta arrivando un altro urgano?

I numeri attuali dei contagi

Ad oggi, l'Rt medio nazionale è a un passo dalla soglia di livello critico 1 - 0,99 per la precisione - con alcune aree regionali collocabili in uno scenario di "rischio elevato" (Pescara, Chieti, Colleferro). E la situazione non sembra destinata a migliorare. I dati del fine settimana sembrerebbero provare che la risalita dei contagi è già cominciata ma bisognerà attendere il prossimo report dell'Iss per averne conferma definitiva. Nell'ultimo fine settimana, dunque tra il 19 e il 21 febbraio, sono stati registrati 43.862 nuovi casi positivi con questo andamento: 15.479 venerdì, 14.931 sabato, 13.452 ieri. Non tragga in inganno il fatto che apparentemente i numeri siano in discesa perché, ormai è un dato di fatto, sabato e domenica hanno sempre dati più bassi. Se per il confronto prendiamo il fine settimana precedente (tra il 12 e il 14 febbraio) possiamo appurare che i nuovi casi positivi sono stati 38.505) con questa successione: venerdì 12 13.908, sabato 13 13.532 e domenica 14 11.068. In sintesi: questo fine settimana ha avuto 5.357 casi positivi in più con un incremento del 14 per cento. Per gli esperti si tratta dell'"effetto boomerang" della variante inglese. Ma è davvero così?

La pressione sugli ospedali