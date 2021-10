"No all'attestato di obbedienza". E l'ex 5S No pass ferma il Senato

Il Senato della Repubblica bloccato da una senatrice. È accaduto questo pomeriggio, dopo che Laura Granato - già professoressa di lettere in un liceo di Catanzaro, eletta nel 2018 nelle fila del Movimento 5Stelle e ora passato al gruppo Misto assieme ad altri transfughi grillini - ha deciso di non mostrare agli addetti ai controlli il Green pass prima di recarsi alla seduta della commissione Affari costituzionali, di cui è membro.

Accade così che il deputato dem Dario Parrini, presidente della medesima commissione, sia stato costretto a sospendere i lavori, in ottemperanza al decreto che impone la certificazione verde per tutti gli ambienti lavorativi in Italia. E il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, riunito d'urgenza per discutere il caso, ha stabilito che sì, anche per i senatori vale l'obbligo di mostrare la certificazione verde. E dire che la senatrice, con tono di sfida, aveva annunciato giusto ieri le proprie intenzioni. Tanto che i commessi erano stati avvisati e istruiti a non far passare la Granato, neppure dall'ingresso del ristorante del Senato (dove ci si può sedere senza esibire il Green pass, da quando i controlli sono stati spostati all'ingresso dell'edificio). Nel corso della seduta di questo pomeriggio, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha annunciato che la Granato è stata interdetta per 10 giorni dai lavori parlamentari.