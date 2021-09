Green pass obbligatorio in Parlamento: ecco le sanzioni

Questo pomeriggio è stata approvata all’unanimità la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che prevede il Green pass anche a Palazzo Montecitorio. L’obbligo si estende dai parlamentari ai dipendenti passando per gli esponenti di governo. Le verifiche alla Camera verranno effettuate dove sono posizionati i metal detector e non si procederà a campione, i controlli riguarderanno tutti i deputati. Sulle procedure da adottare al Senato si deciderà il prossimo 5 ottobre. Il provvedimento è stato adottato, come riporta huffingtonpost.it, per uniformare le istituzioni alle regole imposte ai cittadini e ai lavoratori, sia pubblici sia privati.

Non sarà agevole, in ogni caso, procedere alle verifiche, che rischiano di diventare macchinose, anche perché nessun assistente parlamentare potrà bloccare l’ingresso dei deputati e dei senatori privi del Green pass. Al massimo potrà provare a convincerlo a desistere, ma non potrà fare di più. Nel caso di insistenza da parte del parlamentare l'assistente si potrà rivolgere ai questori della Camera o del Senato, i quali neppure potranno impedire alla persona sprovvista di certificazione verde di entrare, ma dovranno segnalare la cosa all’ufficio di presidenza.