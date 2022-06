Campi da padel costruiti con i fondi per i migranti. È bufera ad Augusta

Sarebbero dovuti servire per l'inclusione dei migranti e invece i fondi potrebbero essere impiegati per costruire un campo da padel. Questo il sunto dello scontro tra l'assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Antonio Scavone e il primo cittadino di Augusta, Giuseppe Di Mare.

"Un presunto improprio utilizzo da parte dell'amministrazione comunale dei fondi strutturali per l'inclusione sociale da destinarsi alla futura realizzazione di iniziative progettuali non rientranti tra le istituzionali finalità per cui detti fondi sono stanziati". È con queste parole che l'assessore denuncia la manovra messa in atto dal Sindaco e da alcuni suoi affiliati. Scavone ha dunque avviato un accertamento e un eventuale atto ispettivo al Comune di Augusta per verificare il corretto utilizzo della somma di denaro di cui si dispone. Dal canto suo, il Sindaco, Giuseppe Di Mare commenta le parole del politico come: "Colpo di sole elettorale".

La ricostruzione

La vicenda inizia quando delle indiscrezioni fanno trapelare la notizia che l'amministrazione comunale di Augusta intende realizzare un campo da padel negli spazi esterni delle "Scuole verdi", per un costo complessivo di poco più di 74 mila euro. Ma da dove vengono questi soldi? Con ogni probabilità dai contributi straordinari per il 2019 assegnati ai comuni interessati dai flussi migratori. Il progetto infatti prevede l'investimento di 50mila euro, fondi che l'assessorato alle Autonomie locali destina ai comuni sede di sbarchi (Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Augusta, ndr), e 25mila euro che l'Amministrazione comunale ha racimolato dal proprio bilancio.

Come informa AugustaNews, iniziano le polemiche, soprattutto via social. Tra queste anche quelle di Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I” che ha commentato: “Non sono contrario che si faccia qualcosa ad Augusta, per i cittadini, ma sono contrario che si facciano cose inutili e costosi, spendendo soldi pubblici" e riprende alcuni episodi passati che coinvolgono il comune. Tra questi quelli avvenuti nel 2012 quando sono stati chiusi " tre centri anziani di Augusta esistenti nell’isola, in Borgata ed a Brucoli, per mancanza di fondi, uno dei motivi per cui il Comune di Augusta è stato dichiarato in dissesto”.

A tal proposito il presidente ricorda la vecchia amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco 5Stelle Cettina Di Pietro: “Con molti sacrifici, senza poter spendere oltre il necessario previsto dalla legge, ha lasciato un Comune senza debiti, dando la possibilità agli amministratori successivi di poter gestire meglio le entrate".

La tensione politica e le nuove proposte

"Innanzitutto i fondi vengono assegnati dall'assessorato alle Autonomi locali e la titolarità per eventuali rilievi sarebbe dell'assessore Zambuto, che firma questi decreti. In particolare parliamo del decreto 384, firmato dai funzionari dell'assessorato nel settembre del 2019" . Così ha puntualizzato il primo cittadino dopo le affermazioni dell'assessore regionale Scavone. "L'uscita di oggi è un colpo di sole, forse non è stata letta neanche la delibera di giunta". Il sindaco ha infatti difeso la sua posizione dichiarando che il campo da padel è stato pensato proprio come oggetto di inclusione sociale. "Un'area sportiva aperta a tutti i cittadini e che favorirà anche l'integrazione dei migranti ospiti dei centri di seconda accoglienza presenti in città. Saranno fatte iniziative per inclusione di tutti, anche dei giovani stranieri che frequentano le nostre scuole".

Sembra però che i cittadini non siano d’accordo con la scelta comunale e che abbiano già avanzato alcune proposte. Per esempio con la stessa somma si potrebbe costruire un campo da bocce: "Due piste ad Augusta, due in Borgata e due Brucoli. Con la stessa cifra o quasi si potrebbero accontentare, oltre ai ragazzi anche le persone anziane".

“Il campo di bocce si farà con 2-3 mila euro, lo faremo sicuramente e ringraziamo per il suggerimento. Però ci sembra strano che non sia stato fatto poco tempo fa, dato che non una cifra cosi irrisoria poteva realizzarsi", ha replicato il sindaco Giuseppe Di Mare. " La precedente Amministrazione aveva dimenticato i fondi per i flussi migratori - conclude il sindaco -, noi li abbiamo recuperati e spesi tutti.

Insomma, un botta e risposta che non ha freni quello fuori (per il momento) campo che sta coinvolgendo l'intero comune di Augusta.