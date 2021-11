"Autolesionismo": caos a RaiTre per Ranucci a La7. L'ira di Berlinguer

La puntata di Cartabianca di ieri è stata caratterizzata da un evidente nervosismo da parte di Bianca Berlinguer, che a onor del vero non fatto nulla per mascherarlo. Fin dall'inizio della trasmissione, infatti, la conduttrice ha manifestato insofferenza, ribadendo in varie occasioni, durante la chiacchierata con Mauro Corona, il suo disagio. Sarebbe bastato fare zapping per capire quale sarebbe potuto essere il motivo di tanto risentimento da parte di Bianca Berlinguer, visto che il vicedirettore di Rai3 (nonché conduttore di Report), Sigfrido Ranucci, in quegli stessi minuti era ospite di una rete concorrente, nel programma competitor di Cartabianca.

" Sono molto arrabbiata ma non posso dirlo ai nostri telespettatori, non sarebbe giusto. Pero troverò il modo di comunicarlo… ", ha detto a un certo punto la conduttrice nella prima parte di programma. E l'occasione non è certo mancata. Gianluigi Paragone ha offerto a Bianca Berlinguer su un piatto d'argento la possibilità di far capire al pubblico a casa in maniera chiara perché di tanto nervosismo. Il senatore di Italexit, infatti, ha girato il coltello nella piaga quando ha espresso la sua solidarietà a Ranucci, facendo andare su tutte le furie la conduttrice e ha tolto la parola a Paragone che, per protesta, poco dopo si è imbavagliato. Paragone era probabilmente all'oscuro del retroscena che dal pomeriggio animava i corridoi di viale Mazzini.

Infatti, non appena è venuta a conoscenza dell'ospitata di Sigfrido Ranucci a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7 in concomitanza con Cartabianca, la Berlinguer ha alzato il telefono per lamentarsi con l'ad Carlo Fuortes. Quello che i due si sono detti è top secret ma si può immaginare l'indignazione di Bianca Berlinguer nello scoprire che il vicedirettore della rete in cui lei lavora, per parlare della polemica calda sul programma che lui conduce e che va in onda proprio su Rai3, ha scelto di andare nel programma concorrente. Una strategia incomprensibile a tutti, tanto più a Bianca Berlinguer che si è sentita danneggiata.

A livello di ascolti, infatti, avere Sigfrido Ranucci in studio a difendersi dalle accuse per aver trasmesso un reportage che, stando alle accuse, strizzava l'occhio ai no vax, avrebbe potuto senz'altro giovare a Bianca Berlinguer. La conduttrice, invece, si è dovuta accontentare del 4,20% con poco più di 850mila telespettatori che, nel confronto diretto, non le hanno permesso di vincere la sfida con Giovanni Floris, che invece ha segnato 999mila telespettatori con il 4,80% di share. Essendo contrattualizzato con la Rai, inoltre, Ranucci ha dovuto chiedere l'autorizzazione per presenziare altrove.

Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza Rai, intervenuto a Radio Radio ha stigmatizzato la decisione di Ranucci: " A dispiacere si somma dispiacere. Sigfrido Ranucci, di cui ho sempre rispettato il lavoro, ieri (martedì, ndr) fa un'affermazione maliziosa, e oggi (mercoledì, ndr) per replicare a questa, e altre critiche, sceglie di andare a fare concorrenza alla Rai, su La7. Immagino avrà avuto la liberatoria, ma domando: non andava bene un programma informativo di prima serata in onda su Rai 3, rete di cui Sigfrido è vicedirettore? Serviva andare, da dirigente Rai, a portare audience a programmi concorrenti di quelli della Rai? ".