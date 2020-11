Aveva dato dell'"idiota" a Fedez: per i giudici Daniela Martani non ha diffamato il rapper

" L'appellativo 'idiota' non costituisce offesa " e così Daniela Martani vince la sua battaglia legale contro Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l'imprenditrice digitale avevano fatto causa all'ex gieffina per averli definiti "idioti" per gli eccessi della festa di compleanno di Fedez del 2018. I giudici del Tribunale di Roma, però, hanno ritenuto opportuno archiviare il processo dopo un lungo strascico di rinvii.

La vicenda risale a due anni fa. La festa di compleanno di Fedez all'interno di un noto supermercato milanese, chiuso per l'occasione per il party privato, aveva suscitato molte polemiche. Non solo per l'esclusività dell'evento in un luogo frequentato dai cittadini, ma soprattutto perché tra corse nei carrelli e cibo gettato in aria la scena non fu uno dei migliori "esempi" che un influencer possa dare sui social. Furono in molti a puntare il dito contro i Ferragnez e anche Daniela Martani, ex gieffina, ci andò giù pesante appellando la coppia "idioti". Una parola che le costò la denuncia da parte del rapper.

La vicenda non costituisce diffamazione -

- pertanto viene condannato il reclamante al pagamento delle spese di procedimento

Finalmente dopo 2 anni e 3 ricorsi di Fedez

contro la decisione del PM di archiviare il procedimento nei miei confronti si conclude definitivamente questa vicenda assurda Assolta dall’accusa di diffamazione".

A due anni di distanza dalla denuncia - nonostante le successive richieste di Fedez - la giustizia ha messo la parola fine alla diatriba. Il giudice monocratico della I sezione penale del tribunale di Roma ha archiviato ila carico della Martani. "si legge nelle motivazioni". Una decisione che trova conferma nella recente sentenza della Cassazione (n. 15089/2020) in cui si decreta che l'appellativo "idiota" non costituisce offesa, ma mera espressione del diritto di critica. "- ha festeggiato su Twitter l'ex gieffina -

Daniela Martani così ha evitato di pagare i suoi legali e ora toccherà al rapper milanese metter mano al portafogli per pagare le spese giudiziarie anche della controparte. Ma chi pensava che la vicenda in oggetto fosse definitivamente (e giuridicamente) archiviata rimarrà sorpreso. Alla notizia della sconfitta, Fedez ha citato nuovamente Daniela Martani in sede civile con una richiesta danni di ben 100mila euro.