Caso Denise, indagata l'ex pm: "Ho dato fastidio a qualcuno"

C’è una nuova indagata nel caso di Denise Pipitone, ma stavolta l’accusa non è sequestro di persona, ma false dichiarazioni ai pm: si tratta dell’ex pubblico ministero Maria Angioni, che tra il 2004 e il 2005 lavorò alla risoluzione del rapimento della piccola Denise, scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004 e mai più ritrovata.

" Non sono sorpresa, ma sono molto seccata - ha commentato Angioni ad Adnkronos - mi aspettavo di ricevere l'avviso di garanzia. Tanto è vero che prima di riceverlo ho presentato un esposto contro i pm. Quando ho parlato ho dato fastidio a qualcuno. Me lo aspettavo perfettamente. Quando la gente si chiedeva perché io non avessi parlato nei 17 anni prima. Perché è chiaro che una volta che ho parlato qualcuno si è infastidito e che ci sarebbe stata una reazione. Non so se questo ha portato all'avviso di garanzia, ma so che dopo avere reso sommarie informazioni, lo scorso 3 maggio mi aspettavo di essere indagata ”. Angioni ha chiesto l’archiviazione: a suo avviso non avrebbe neppure dovuta essere iscritta nel registro degli indagati “ per motivi tecnici ”. Naturalmente, come lei stessa ha precisato, saranno i pm a decidere.

L’ex pm, che intanto è diventata giudice del lavoro in Sardegna, è appunto accusata di aver reso false dichiarazioni a un pubblico ministero della Procura di Marsala e oggi è stata interrogata. Quel suo sospetto l’ha spinta a presentare un primo esposto, ma non si sa se Angioni ne abbia presentato altri, come si potrebbe supporre. “ Il 14 maggio - ha continuato Angioni - ho depositato il primo esposto contro i pm. Il 4 giugno ho poi saputo informalmente dell'avviso di garanzia e il 18 giugno me lo hanno notificato e mi hanno anche notificato l’interrogatorio. Sono un po’ seccata, tutto questo è un po’ faticoso. Ma il vantaggio è che ho potuto fare domanda per avere la copia degli atti del processo Denise che è passato in giudicato, perché non li avevo quegli atti ”.