Baby Gang, il rapper che sbeffeggia la legge italiana

Zaccaria Mouhib, rapper ventenne conosciuto con il nome d'arte Baby Gang, con migliaia di followers sui canali social, sta collezionando una serie di guai con la giustizia.

Nel pomeriggio di lunedì 11 aprile, in zona piazzale Loreto, a Milano, il giovane si trovava a bordo di uno scooter con un amico quando è stato fermato dalla polizia. I due, che non si sono fermati subito al controllo, hanno reagito in malo modo, prima aggredendo gli agenti con una serie di ingiurie, poi anche fisicamente.

I due poliziotti hanno riportato delle contusioni, con prognosi di sette giorni. L'amico del rapper è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre Baby Gang se l'è data a gambe levate.

Per il rapper è scattata la denuncia, a piede libero, con le medesime accuse del suo amico e per aver violato l'ordine restrittivo che gli era stato imposto il mese scorso. Baby Gang, infatti, non è nuovo alle forze dell'ordine. Tra il 2020 e il 2021, come riporta il Corriere della Sera, tra i reati commessi si trovano: diffamazione e violazione della proprietà intellettuale, istigazione a delinquere, porto abusivo di armi, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Inoltre, come abbiamo già scritto, aveva violato l'articolo 391-ter del codice penale, girando un video all'interno del carcere San Vittore di Milano, in cui era in custodia cautelare con l'accusa di rapina. Era stato poi scarcerato dal tribunale del riesame in quanto le vittime delle rapine lo avevano confuso in fase di riconoscimento