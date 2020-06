Banditi investono il carabiniere. Trauma cranico: il militare è grave

Un'auto in fuga. Il posto di blocco. Il carabiniere ricoverato d'urgenza in ospedale con un forte trauma cranico. Sono i primi particolari che emergono dall'ennesimo tributo delle forze dell'ordine impegnate nella lotta ai malviventi.

Siamo a Mordano, nell'Imolese. Intorno alle 4 del mattino i militari allestiscono un posto di blocco per intercettare una vettura con a bordo quattro uomini che, poco prima, hanno tentato una spaccata a Lugo nel Ravennate. Quando l'auto si avvicina al posto di blocco, riporta l'Adnkronos, due dei malviventi scappano a piedi mentre gli altri due restano a bordo. Dopo aver fatto finta di fermarsi all'alt, il guidatore riparte all'improvviso investendo un carabiniere. Si tratta di un militare di 48 anni, ora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Si parla di un forte trauma cranico e diverse contusioni subite.

Una Alfa Romeo 159, simile a quella usata dai malviventi, rubata venerdì a Imola, è stata poi incendiata in via Rivani a Bologna. I carabinieri ora danno la caccia ai quattro componenti della banda. I due rimasti a bordo della vettura sono accusati di tentato omicidio.

Immediato il commento di Matteo Salvini: “Mentre il governo è impegnato a smontare i Decreti sicurezza e a mandare a casa i carcerati, una banda di delinquenti tenta una spaccata e poi investe un carabiniere che ora è grave in ospedale. Solidarietà e riconoscenza all’Arma e a tutte le Forze dell’Ordine. La Lega è dalla loro parte. Il governo da che parte sta?”. Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, rivolge invece al carabiniere un "grande augurio di pronta guarigione". "Il nostro pensiero di immensa gratitudine va a tutte le nostre Forze dell’Ordine - dice - sempre in prima linea per il contrasto alla criminalità, che quotidianamente mettono la propria vita al servizio del bene comune. Auspico che i malviventi siano presto individuati e consegnati alla giustizia. Di fronte a fatti di tale gravità uno Stato di diritto ha il dovere di garantire la certezza della pena".