Bando per 300 medici volontari. Boccia: "Una chiamata alle armi"

Nel giorno in cui in Italia si contano 627 morti in sole 24 ore, la protezione civile ha lanciato un bando per arruolare 300 medici volontari e formare una task force rapida per intervenire contro il coronavirus.

Questa sera, durante la conferenza stampa tenuta dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, è stato annunciato il bando: " Il governo si è fatto carico del grido d'allarme lanciato dagli ospedali e questa task force andrà subito in Lombardia - ha detto Boccia - C'è bisogno che i medici che aderiscono lo facciano con la forza dello Stato, che c'è dietro, e che abbiano il sostegno di tutti. Stiamo chiedendo a migliaia di medici di valutare. La nostra corsa dev'essere più veloce di quella del virus e far sì che possa essere vinta ". Per questo, " oggi facciamo un'operazione mai fatta prima, necessaria. È una chiamata alle armi della sanità, a tutti i medici italiani perché i medici che sono in prima linea hanno bisogno di aiuto ".

Il bando è online e, assicura il commissario straordinario all'emergenza, Angelo Borrelli, " è molto semplice e immediato " ed è rivolto a tutti i medici italiani " che hanno volontà e voglia di aderire alla task force ". Il bando, avvisa Borrelli " prevede l'arruolamento temporaneamente alla Protezione civile di questi 300 medici, fermo restando il rapporto di lavoro con la propria organizzazione e la corresponsione per quanto riguarda i medici del Sistema sanitario nazionale del trattamento economico fondamentale e accessorio, il riconoscimento di una somma forfettaria che è prevista nel bando e la possibilità di essere assistito e alloggiato dalle regioni riceventi ".

Poi, il ministro Francesco Boccia ha lanciato un appello perché i medici rispondano al bando in 24 ore. L'avviso, infatti, verrà chiuso domani, dopodiché il capo della protezione civile definirà le disponibilità in relazione al profilo. " Il bando è aperto a tutti i medici e tutti coloro che daranno disponibilità finiranno in un elenco che la protezione civile utilizzerà ogni qualvolta ci sarà disponibilità ", ha ribadito Boccia. Poi ha sottolineato: " La priorità sono tutte le province lombarde e la provincia di Piacenza ".

Secodno quanto ha appeso AdnKronos, subito dopo la pubblicazione del bando, sono arrivare le prime dieci richieste. Dall'inizio dell'epidemia, sono almeno 14 i medici e infermieri morti e è altissimo il numero dei contagiati.