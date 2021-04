I bar, i ristoranti e le palestre: cabina di regia sulle riaperture

Si avvicina sempre più l'ora di un parziale ritorno alla normalità. Dopo gli ennesimi sacrifici chiesti agli italiani è giunto il momento di iniziare a pensare alle prime riaperture per far ripartire il nostro Paese, messo a durissima prova dalle rigide restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. Il governo sta infatti valutando la possibilità di concedere un mini-allentamento, considerando comunque che fino al 30 aprile sono state praticamente cancellate le zone gialle. La "data X" è il 20 aprile: i governatori locali spingono per ottenere deroghe almeno in quei territori dove la situazione epidemiologica va migliorando. Non a caso la prossima settimana potrebbe riunirsi la cabina di regia per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attività sulla base di un eventuale miglioramento dei dati relativi ai contagi, ai decessi e alla pressione ospedaliera.

Il piano del governo

Stando a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, il provvedimento dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei ministri. L'ala rigorista continua a storcere il naso e invita alla prudenza, ma un segnale di fiducia e speranza ai cittadini va pur dato. D'altronde il premier Mario Draghi è stato chiaro: " Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati che vediamo. È desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai dati ".

Nel dettaglio Forza Italia ha individuato la settimana tra il 12 e il 19 aprile come occasione per monitorare la situazione: qualora il quadro dovesse consentirlo, gli azzurri vorrebbero far tornare in classe anche gli studenti delle scuole superiori per poi far alzare le saracinesche di bar e ristoranti. All'attacco è tornato nuovamente Matteo Salvini, che ha chiesto di ascoltare " la scienza, non l'ideologia che vede solo rosso ". Per il leader della Lega occorre dare speranza a milioni di italiani " riaprendo le attività e tornando alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano ".