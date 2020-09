Il reddito di cittadinanza a chi uccise Willy: "Basta assegni ai delinquenti"

" Reddito di cittadinanza ai mafiosi, purchè senza lavoro dichiarato, e nessun aiuto per commercianti, artigiani, partite Iva, imprese, lavoratori in ginocchio. Non ci sono più parole per descrivere il Movimento 5 Stelle e la loro ideologia distruttiva, vanno mandati a casa immediatamente ". Questo il durissimo attacco arrivato dal deputato forizsta Giorgio Mulè, che si è così espresso dopo le recenti notizie di stampa secondo cui i fratelli Bianchi - accusati di omicidio volontario per la morte di Willy - avrebbero intascato il reddito di cittadinaza. Forti anche le parole di Mara Carfagna, vicepresidente di Forza Italia alla Camera: " Non è la prima volta che scopriamo che il 'reddito di delinquenza' finisce nelle tasche di criminali ed ex terroristi. Non è la prima volta che i Cinquestelle fanno finta di niente, continuando a rivendicare una misura pensata male e realizzata peggio ".

Sulla questione è intervenuta pure Giorgia Meloni, che sui propri profili social ha commentato amaramente le indiscrezioni: " Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di Willy prendevano il reddito di cittadinanza. Ma giravano in Suv e con abiti costosi. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante. Va bene così? ". Immediata la reazione di Matteo Salvini che si è rivolto senza mezzi termini a Pasquale Tridico, a cui ha criticato l'operato nel corso dell'emergenza Coronavirus: " Non hanno ancora pagato la cassa integrazione di aprile e maggio, ma dall’Inps elargivano redditi di cittadinanza ai quattro criminali. Il presidente dell’Inps si dimetta e il governo chieda scusa ".

Il tutto era stato già anticipato da Augusto Minzolini. " C’è una voce, molto accreditata, che i 4 teppisti che hanno massacrato il povero Willy a Colleferro, beneficiassero del reddito di cittadinanza. Se fosse vero sarebbe un altro capolavoro del grillismo. Di quelli da incorniciare ", aveva rivelato il retroscenista de ilGiornale prima dell'ufficialità. E un sostenitore pentastellato non aveva perso tempo per passare alle offese: " Questi ragionamenti li può fare solo un disagiato mentale ". Ma la replica del giornalista è stata lapidaria: " Il suo è un reddito per stronz***. Prenda i soldi e almeno non rompa i cogli*** ".

La bella vita dei Bianchi

Vacanze a Palma di Majorca, esperienza in barca all'isola di Palmarola, bevute di champagne, giro sulla Costiera Amalfitana e a Positano in un albergo con colazione e vista da urlo, macchina con autista per trasferirsi durante le serate in locali dove brindare e mangiare, resort umbro da 250 euro a notte nella campagna di Marsciano, abiti alla moda e lusso senza freni. La domanda sorge spontanea: come facevano i Bianchi a incassare il reddito di cittadinanza? All'Inps sarebbe bastato visionare le storie sul profilo Instagram di Gabriele, ad esempio, per rendersi conto che probabilmente i due fratelli non avevano bisogno di un aiuto economico da parte dello Stato.

Eppure erano considerate persone sotto la soglia di povertà a cui fornire assistenza. Pare che la stessa situazione riguardi pure il padre e gli altri due arrestati per l'omicidio di Willy (il 22enne Mario Pincarelli e il 23enne Francesco Belleggia). A fare richiesta sarebbero stati i rispettivi capifamiglia che ora potrebbero essere indagati in caso di dichiarazioni mendaci. I ragazzi avevano più volte ostentato orologi e vari abiti firmati: ecco perché è scattata l'indagine patrimoniale, disposta dalla procura di Velletri con l'intento di fare chiarezza.

"Willy ucciso a calci e pugni"

Prima del folle pestaggio del 20enne i pm avevano aperto cinque fascicoli di indagine per Marco e tre per Gabriele: spaccio di stupefacenti, lesioni, rissa e porto di oggetti atti a offendere per uno; spaccio, rissa e minacce per l'altro. In particolare Marco nel maggio del 2018 fu arrestato dai carabinieri di Velletri per stupefacenti. Intanto il Comune di Colleferro ha organizzato una fiaccolata per commemorare Willy Monteiro Duarte e prosegue la raccolta fondi per sostenere le spese della famiglia.