Bari, l'influencer muore per intervento di chirurgia plastica

Aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica, Alessia Ferrante, un'influencer di 37 anni di Bari. Si trattava di un intervento di liposuzione alle cosce. La donna, però, è morta, ieri pomeriggio sotto i ferri in un ambulatorio privato di Monopoli. Ora, sul suo decesso, la procura della Repubblica di Bari ha aperto un'inchiesta e nel registro degli indagati sarebbe finito il medico che la stava operando. La 37enne era un'influencer nota nel campo della medicina estetica e del laser.

La donna, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini, avrebbe perso i sensi e sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell'anestesia. Solo l'autopsia, però, potrà chiarire le cause della morte.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio il titolare dello studio medico. Quando sono arrivati i sanitari del 118, però, non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha tentato inutilmente di rianimare la donna, come si legge sul giornale on line "Leggo". Il pm di turno, Gaetano de Bari, ha ordinato il sequestro della struttura e nelle prossime ore disporrà l'autopsia.

Alessia Ferrante, oltre ad essere conosciuta in tutta Italia come modella, era anche figlia di Lorenzo Ferrante, ex calciatore di serie A, nelle squadre di Bisceglie e di Avellino, e oggi responsabile del settore giovanile del club pugliese. " Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno potesse dare ad un'altra persona, mi ha insegnato a credere in me. " scrisse la donna in un post su Instagram il 27 novembre scorso. La frase era stata pubblicata insieme ad una foto che la ritraeva da bambina accanto all'ex centrocampista. L'influencer, sul social network, aveva 107mila follower.

Le amiche la ricordano sui social con alcuni post. " Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Ciao Alessia. Non ci credo ancora " scrive Francesca. E, ancora, " Ieri sera abbiamo riso e chiacchierato come due cretine in videochiamata e poi vengo a sapere che sei volata lassù, no Ale " scrive Guendalina, un'altra sua amica. Infine "Che risveglio brutto - scrive Alessandra, continuando - Quante risate mi hai fatto fare, troppo carismatica e simpatica, non è giusto, manchi già".