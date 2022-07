Bassetti: "La mascherina in spiaggia? Solo per lo snorkeling"

Ancora una volta Matteo Bassetti ribadisce l'importanza di tornare alla vita di tutti i giorni e di imparare a convivere con in Covid.n Anche per quanto concerne l'utilizzo della mascherina, il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova spiega che tornare a indossare i dispositivi di protezione individuale significherebbe fare un passo indietro. "Sarebbe un ritorno indietro, è sbagliato. Convivenza con il virus significa anche non utilizzare la mascherina ", dichiara ai microfoni di AdnKronos Salute. " Credo che sia importante, più che quando e dove, sul traghetto, in spiaggia eccetera, dire chi deve mettere le mascherine: le persone anziane e i fragili, in contesti in cui non possono mantenere il distanziamento, è bene che si proteggano con la mascherina ", aggiunge. Bassetti fa poi anche una battuta: " Per il resto, l'unica mascherina che penso sia appropriata alla spiaggia è quella per fare snorkeling ".

Insomma, per il medico, che in una delle sue recenti affermazioni era addirittura arrivato a consigliare di cambiare il nome al Covid, passando dal Sars-Cov-2 all'Ars-22, è tempo di mettere da parte certe paure.