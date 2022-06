"Non chiamatelo più Covid". Bassetti spegne gli allarmismi

Metteo Bassetti smorza i toni allarmistici e invita tutti a cambiare approccio nei confronti del virus che da anni sta condizionando le nostre vite. È tempo di guardare al Sars-Cov-2 con altri occhi, e magari cambiargli anche nome.

Intervistato da La Stampa, l'infettivologo del San Martino di Genova, che per tanti mesi ha parlato sulle principali tv, dice chiaramente che questo Covid " non ha più nulla a che vedere con quello di Wuhan che sparse così tanto dolor e". Anche i numeri delle ultime settimane vanno guardati con attenzione, perché dei ricoveri in aumento " solo il 20% sono veramente per Covid ".

È tempo, insomma, di mutare registro? Secondo Bassetti sì, e lancia anche una provocazione, quella di cambiare nome al Sars-Cov-2, così da esorcizzare la paura. " Paragonare Omicron 5 di oggi con il virus di Wuhan che ha fatto così tanti morti per me è come mancare di rispetto a chi quel dramma lo ha vissuto in prima persona" , afferma. " Qui continuiamo a parlare di picchi, ondate, ma i pazienti non sono numeri: il quadro clinico dei positivi di oggi non ha nulla a che vedere con quello delle drammatiche prime ondate. Vuoi perché Omicron è meno patogena, vuoi perché siamo ormai tutti immunizzati dal vaccino o dalla malattia, ma è così. Io da sei mesi non vedo più quelle polmoniti gravi che mi hanno tolto anni di vita quando ho dovuto cercare di salvare uomini e donne che boccheggiavano ", aggiunge.

Ci troviamo ormai di fronte a una nuova malattia, che Bassetti chiamerebbe Ars-22, togliendo dal Sars la S di Severe. Si tratta, ormai, di un virus diverso, ribadisce. Anche i ricoveri, ribadisce, vanno considerati caso per caso. Non si tratta di ricoveri solo Covid. Spesso e volentieri, infatti, sono persone che si recano in pronto soccorso per altre patologie e con altri sintomi e poi, sottoposti al controllo del tampone, risultanto anche positive.

" Poi ci sono gli anziani, che magari sono soli a casa e pur avendo sintomi lievi si spaventano e arrivano qui per essere parcheggiati in quei lazzaretti che sono i reparti Covid ", aggiunge Bassetti. " La terza categoria è quella degli immunodepressi, che sono positivi magari da settimane ma vengono in ospedale per fare altre terapie ".

È tempo di ridimensionare questo continuo ricorrere ai tamponi. " Siamo il Paese al mondo che ne fa di più. Ma un test clinico deve essere interpretato e gestito da un medico. Invece qui prevale il fai da te anche nelle cure ", dice Bassetti.

È ora anche di togliere l'isolamento per i positivi asintomatici: " Oggi abbiamo una situazione paradossale con positivi di serie A, che si fanno il tampone in casa per andarsene poi tranquillamente in giro e quelli di serie B, che per aver fatto il test in farmacia o in ospedale finiscono in isolamento per 7-10 giorni ". Chi ha febbre e sintomi, dovrebbe restare a casa almeno 5 giorni, come si è soliti fare anche per gli altri virus respiratori.

Cautela anche sull'utilizzo delle mascherine. È tempo di rimuovere l'obbligo dai luoghi di lavoro, lasciando solo una raccomandazione.