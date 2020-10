Quella dura accusa di Bassetti: "Ora vi dico cosa dovete fare"

"Stop alla corsa ai tamponi ". A ripeterlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. La frenata, come spiega l'esperto, è d'obbligo, per " evitare il sovraccarico delle strutture che fanno tamponi ".

In queste ultime settimane, infatti, c'è stata una corsa ai test: " Si va dal medico e gli si chiede di prescriverlo, ma così il dottore si trova tra l'incudine e il martello, perché ha tante persone che chiedono la stessa cosa. Quindi occorre evitare di usare i tamponi quando non sono appropriati, altrimenti si creano file e attese ". E il rischio è che, durante l'attesa, che può essere molto lunga, il virus si diffonda, in caso sia presente un positivo: " Pensiamo a tante persone che stanno 6-7 ore in coda - spiega l'infettivologo- si crea un ambiente dove potrebbe avvenire un calo di attenzione nelle misure di prevenzione e se c'è un positivo ci può essere il rischio anche di potenziali contagi" .

Per questo, è fondamentale rimanere a casa: " Io ho passato mesi a chiedere di attrezzarci e, soprattutto, a dire alla gente che questa è un'infezione che si può gestire a casa ", ha spiegato Bassetti in un'intervista al Giornale.it. E, in un post su Facebook, ribadisce: " Nei mesi estivi andava spiegato alla gente che l'infezione da Covid, nella stragrande maggioranza dei casi, decorre in maniera lieve e si poteva gestire a casa. Questo non è stato fatto e i risultati si vedono nei nostri ospedali ". L'errore, a detta dell'esperto, è stato quello di dire alle persone " che il Covid era sempre una malattia devastante, che dava sempre complicazioni perpetue e che buona parte dei contagiati sarebbe finito intubato o morto, così, non appena qualcuno ha un sintomo, corre in ospedale a farsi curare e ricoverare per paura di non avere cure adeguate a casa ".

La paura di Bassetti era " che la gente, allarmata da una comunicazione schizofrenica fatta di terrorismo e di sensazionalismo, in autunno/inverno potesse riversarsi negli ospedali al primo sintomo influenzale ", per paura di aver contratto il virus. E ora, con la corsa ai tamponi, sembra che questo timore si stia avverando. Per questo, adesso diventa necessario che ogni cittadino si responsabilizzi: " Chi ha avuto contatti diretti, per più di 15 minuti, con casi positivi si deve quarantenare ". Non deve uscire di casa, né recarsi in ospedale.