Battisti ora è un "detenuto comune". Declassificato il regime carcerario dell'ex Pac

L'ex terrorista rosso condannato all'ergastolo ora è un detenuto comune. Il regime di carcerazione di Cesare Battisti è stato declassificato da alta sicurezza a comune: il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria è stato notificato nei giorni scorsi all'ex esponente dei Proletari Armati per il Comunismo, che dal giugno 2021 si trova recluso nel cacere di Ferrara. Il riconoscimento dell'istanza, perorata da tempo dallo stesso Battisti, ha provocato immediate polemiche, sia sul fronte politico sia su quello della società civile.

Il provvedimento

Nelle more del provvedimento l'ex leader dei Pac potrebbe essere trasferito nel carcere di Parma, ma attualmente si trova ancora a Ferrara. Lì Battisti viveva in regime di semi-isolamento, coltivando l'orto da solo e seguendo un corso di scrittura creativa. In alcune dichiarazioni registrate dalla stampa locale, l'ex terrorista (classificato precedentemente al regime carcerario "As2") aveva ribadito che la sua battaglia era proprio quella per sottrarsi a quella dura disciplina, che - aveva sostenuto - " non mi appartiene, ma perdura ". Ora, a confermare l'avvenuto declassamento a detenuto comune è stato anche l'avvocato Davide Steccanella, legale di Battisti.

I quattro omicidi

Il provvedimento, un atto interno al Dap e non in possesso del difensore, non cambia nulla rispetto alla pena che l'ex terrorista deve ancora scontare. Battisti, lo ricordiamo, era stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso: quello del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno 1978, quello del gioielliere Pierluigi Torregiani e del commerciante Lino Sabbadin, uccisi entrambi dai Pac il 16 febbraio 1979, il primo a Milano e il secondo a Mestre; e quello dell'agente della Digos Andrea Campagna, assassinato a Milano il 19 aprile 1978. Una scia di sangue che ancora oggi crea dolore nei parenti delle vittime.

La reazione di Fdi

Il recente provvedimento ha innescato reazioni indignate sul fronte politico. " Ultimo soccorso al terrorismo rosso. Una aberrazione! Dopo anni di latitanza, appena assaggiato il regime carcerario italiano il criminale terrorista ottiene la declassificazione a detenuto comune. Una vergogna! Ancora più una vergogna che il Dap stia prendendo questa gravissima e scellerata decisione a pochi giorni dal cambio del governo. L'impunità del terrorismo rosso non è certamente la politica che il governo di centrodestra intende mettere in campo ", ha commentato Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile giustizia di FdI.