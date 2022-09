"Benvenuti al telegiornale della destra". La gaffe del TgLa7

I telespettatori più attenti non avranno creduto alle loro orecchie. E in effetti si trattava solo di un clamoroso lapsus, di una svista destinata però a diventare virale. La gaffe pronunciata su La7 dalla conduttrice del notiziario Bianca Caterina Bizzarri ha suscitato sorrisi e goliardiche ironie, se non altro per il suo curioso tempismo. A pochi giorni dalle elezioni, la giornalista ha infatti salutato i telespettatori dando loro il benvenuto al " telegiornale della destra ".

La "papera" televisiva si è consumata nell'odierna edizione delle 13.30 del TgLa7. Dopo i titoli d'apertura e la sigla, come di consueto l'anchorwoman aveva introdotto il notiziario con una breve formula di saluto. Stavolta, però, utilizzando queste parole: " Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra ". Un lapsus dovuto al fatto che, negli attimi immediatamente successivi, la giornalista avrebbe proprio parlato di una notizia riguardante l'affermazione elettorale del centrodestra.

La concitazione della diretta ha però giocato uno scherzetto a Bianca Caterina Bizzarri, il cui sfondone è prontamente simbalzato sui social, macinando centinaia di condivisioni e di commenti ironici. " Detto da questi di La7 fa davvero sorridere poi... ", ha chiosato ad esempio un utente, riferendosi alla linea editoriale non certo vicina alla destra dell'emittente terzopolista. La gaffe è stata rilanciata anche sul sito dello stesso tg diretto da Enrico Mentana.

Accortasi dello strafalcione, la conduttrice del notiziario si era comunque scusata e corretta: "Mi devo scusare per il lapsus iniziale. Il telegiornale è de La7".