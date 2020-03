Bertolaso: "Promessa mantenuta, fiero d'essere italiano"

"Oggi più che mai sono fiero di essere italiano, fiero di aver accettato questo incarico e fiero di averlo portato a termine" . È quanto scrive Guido Bertolaso in una lettera resa nota nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale Covid realizzato nella Fiera di Milano.

"Quando il mio Paese chiama io rispondo, perché io ci sento benissimo, e al grido di aiuto dell'Italia si risponde. Sempre. Anche quando, come in questo caso, ci sono rischi a cui sapevo di andare incontro", scrive il commissario per l'emergenza coronavirus nominato dalla Regione Lombardia che si trova ricoverato al San Raffaele da quando è risultato positivo al Covid-19. Ora " sta meglio e dalla sua camera continua a darci ordini e indicazioni ", fanno sapere. Bertolaso si dice soddisfatto perché è stata mantenuta la promessa di costruire la nuova struttura in tempi brevi e sottolinea: "Non abbiamo realizzato un lazzaretto, lo abbiamo detto fin dall'inizio. Qui in Fiera abbiamo creato un vero e proprio ospedale specialistico" . Non si tratta, dunque, di un ospedale da campo, ma di un nosocomio "ideato e costruito nel rispetto del paziente e di tutti gli operatori sanitari e non che li assistono" , dove la figura centrale è il paziente. Bertolaso ha, poi, ringraziato il presidente della Lombardia Attilio Fontana per averlo coinvolto in questo in questo progetto e supportato nella sua realizzazione. "La scelta del governatore ha assunto un carattere esemplare, non solo per l'Italia, che potrà essere replicata a breve in altre regioni, ma anche in ambiti internazionali", osserva il commussario straordinario che, nel suo messaggio, ha ringraziato anche tutti coloro che "hanno lavorato ventre a terra che è quello che avevo chiesto appena sono arrivato qui".