Il Bestiario, il Coerentino

Il Coerentino è un mitico animale con il corpo da comico, il cuore da segretario del Pd e la testa da primo della classe che non ti passa i compiti. Praticamente non è né carne né pesce, tanto che gli scienziati, non sapendo come definirlo tra le specie animali, l’hanno collocato tra i “Rampantes Insapiens”, una sorta di arrampicatore sociale, ma senza le ventose.

Il verso del Coerentino è unico e molto riconoscibile. È un suono tra il ruggire e il belare, tanto che gli scienziati l’hanno chiamato “onestare”. Solo quando si trova in branco, gli animali di questa specie infatti cominciano a ripetere in coro: “Onestà, onestà”. In tal senso c’è grande diatriba tra gli studiosi che non hanno ancora compreso se tale richiamo sia rivolto alle altre specie o a sé stesso.

Il Coerentino è considerato uno scherzo della natura, non solo perché non azzecca un congiuntivo, ma perché non possedendo nessuna capacità, si è trovato ad occupare un importante ruolo nella piramide gerarchica del mondo animale, tanto che gli scienziati ritengono che abbia vinto senza merito il superenalotto darwiniano dell’evoluzione.

La leggenda narra che alle origini, il Coerentino era solito offrire beni di consumo in grandi raduni animali. Tale comportamento sembra sia stato fondamentale nella sua evoluzione e per il ruolo che ricopre in natura attualmente. Oggi infatti il Coerentino ha una sorta di funzione di “assaggiatore a sbafo” (o spazzino) del cibo quando si ritrova con i grandi animali Alpha di tutto mondo.

Ritroviamo il Nostro anche nel mondo classico. Cicerone cita il Coerentino, in una sua famosa orazione al Senato romano nella celebre frase: “Aperimus tibi sicut tuna cut”, “Vi apriremo come una scatoletta di tonno”, sottolineando però che il Coerentino, non possedendo il pollice opponibile, non fosse in grado di farlo.

Il Coerentino cambia pelle grazie ad una sorta di continua muta senza soluzione di continuità. Infatti sostituisce le sue squame così velocemente da passare da essere una preda ad essere un predatore in tempi eccezionalmente rapidi. Inoltre – come una sorta di Zelig animale - si identifica immediatamente nella nuova specie in cui si trasforma acquisendone i modi e i comportamenti. Per questo gli etologi sostengono che in natura il Coerentino abbia abolito la coerenza.

Un po’ come il Panda, il Coerentino è destinato ad auto estinguersi, ma nel suo caso nessun essere umano sembra avere intenzione di curarsene, anzi, molti lo sostengono nel suo intento.