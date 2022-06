Il Bestiario: la Grinseola (o Greenseola)

La Grinseola (o Greenseola) è un animale, scoperto recentemente nei mari del nord Europa, con il corpo di un crostaceo maggiorenne e la testa di una attivista minorenne. Per questo il dilemma della Grinseola (o Greenseola) è di non sapere se può fare la patente.

Al posto delle antenne, la Grinseola (o Greenseola), possiede delle treccine che controllano l’una la temperatura ambientale e l’altra il grado di umidità. In tal senso la Grinseola (o Greenseola) spesso si lamenta dicendo: “Non è tanto il caldo quanto l’umidità”, indicandosi prima una e poi l’altra treccina.

L’insolito crostaceo, quando si sente in pericolo, emette un insolito verso facendo tremolare il mento nel tentativo di intimidire i suoi predatori. Il verso fa più o meno “bla bla bla, bla bla bla”.

Pochi sanno che la Grinseola (o Greenseola) non esiste in natura. È infatti un animale creato in laboratorio con innesti di Soros, parti dei poteri forti (che non lasciano mai un numero di cellulare reperibile) e un terzo di Malena Thunberg, la cantante imprenditrice che ha avuto la brillante idea di sfruttare la figlia per rifarsi i seni, secondo Malena: “Un modo utile e originale per riciclare la plastica”.

La leggenda narra che la Grinseola (o Greenseola) sia un animale che porta sfortuna. Fatto incomprensibile se non fosse che se ne va in giro dicendo frasi del tipo “Non torneremo più indietro”, “Il tempo è finito”, “Moriremo tutti”.

Alcuni scienziati ritengono che la Grinseola (o Greenseola) sostenga di avere avuto l’infanzia “rubata” da coloro che non hanno salvaguardato l’ambiente per interessi squisitamente economici. Tale posizione ha aperto una diatriba con il portavoce dei bambini delle miniere di cobalto in Congo che in una letterina le ha risposto indispettito: “Vieni qui al posto nostro e poi riparliamo del concetto di infanzia rubata”.

Il venerdì, i giovani esemplari delle specie Grinseola (o Greenseola), sono soliti riunirsi in branchi che alcuni etologi negazionisti chiamo ironicamente “Fridays For Future”. In questi ritrovi gli esemplari della specie Grinseola (o Greenseola) manifestano contro i propri genitori che secondo loro stanno portando alla distruzione il pianeta e che quindi odiano, tranne quando ricevono un’abbondante paghetta settimanale.

Molti attenti studiosi ritengono che raggiunta la maturità sessuale, la Grinseola (o Greenseola) abbandonerà la propensione all’attivismo ambientalista in favore di ripetuti e intensi accoppiamenti.