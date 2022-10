Bidella dopo 37 anni, la domanda nel 1985. "Me ne ero dimenticata"

“L’avevo quasi dimenticata” , questo il commento quasi divertito di Marcella, una signora di Mesagne (Brindisi) che dopo la bellezza di 37 anni è stata contattata per quel lavoro come bidella per cui aveva fatto domanda nel lontano 1985.

Una vicenda che fa scalpore e la dice lunga sulla situazione del nostro Paese. A riportare la storia della donna è il sito Fanpage, a cui la 58enne Marcella Primiceri ha concesso un'intervista.

La signora racconta di aver inoltrato la sua domanda per un posto come collaboratrice scolastica nell'85, ben 37 anni fa. Il sindaco di allora, però, le aveva risposto per lettera che i posti a disposizione erano terminati.

La vita l'aveva poi portata a cercare impiego altrove, fin nella non vicinissima Germania. Dopo anni di lavoro come bracciante agricola, Marcella aveva infatti deciso di trasferirsi a Lippstadt, una cittadina a 70 chilometri da Dortmund. Tutto per cercare di dare un futuro migliore al figlio più piccolo. Era il 2013. " Non sono pentita di quella scelta, la Germania ti offre tante opportunità. Ho sempre lavorato " spiega la donna. " Problemi ce ne sono stati, ho cresciuto i miei figli da sola. Però me la sono sempre cavata ".

A Lippstadt Marcella è rimasta fino a marzo di questo anno, quando alcune amiche di sua sorella l'hanno cercata per riferirle che qualcuno voleva mettersi in contatto con lei. Proprio così: quella domanda al ministero dell'Istruzione aveva finalmente ricevuto risposta e la 58enne era stata assunta.

Felicissima, Marcella non ha esitato un momento. Fatti i bagagli, ha lasciato la Germania per tornare di corsa in Italia, nella sua Mesagne (Brindisi). Lì ha infatti potuto riunirsi alla sua famiglia, composta da madre, sorelle e un figlio, il più giovane.