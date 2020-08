Un focolaio al Billionaire: altri 52 positivi al virus

Altri 52 casi di soggetti positivi al coronavirus nell’esclusivo locale Billionaire di proprietà di Flavio Briatore. Il laboratorio Microbiologia del Policlinico di Cagliari, incaricato di effettuare i test sui dipendenti del locale di Porto Cervo, ha riscontrato altri 52 positivi tra i dipendenti. Il Billionaire era stato chiuso lo scorso 17 agosto durante una polemica tra l’imprenditore e il sindaco di Arzachena, comune di riferimento della Costa Smeralda, Roberto Ragnedda. L’ordinanza del primo cittadino imponeva restrizioni alle serate.

Focolaio al Billionaire di Briatore

Gli esiti degli ultimi esami arrivati nella serata di ieri hanno quindi confermato un focolaio all’interno del locale. Inizialmente erano sei i casi, poi saliti a undici. Una cinquantina di loro, tutti asintomatici, si era quindi messa in autoisolamento fiduciario. Con i 52 scoperti ieri, il numero è salito a 63 contagiati, tutti appartenenti allo staff del Billionaire. I responsabili della gestione del locale avevano fatto sapere che da loro le norme erano state rispettate totalmente, mascherine e distanze di sicurezza comprese. Avevano anche ipotizzato che il virus fosse arrivato da fuori e portato all’interno da un cliente che lo aveva poi trasmesso a qualcuno dello staff. Secondo quanto emerso, alcuni dei positivi avrebbero anche una carica virale alta, superiore alla media delle ultime settimane. Difficile comunque riuscire a risalire al positivo zero che ha infettato tutto il locale.

