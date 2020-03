La bimba telefona ai poliziotti: "Grazie per il vostro lavoro, vi voglio bene"

Non se l’aspettava la sua chiamata l’operatore 23 del centralino della Questura di Viterbo. Stavolta non è una segnalazione come tante. Al telefono non c’è un cittadino che annuncia le sue generalità per denunciare l’ennesimo reato ma Noemi. "Sono una bambina e vi vorrei ringraziare con una lettera", esordisce . L'agente spiazzato le dà l'ok, e Noemi va avanti con la voce emozionata: "Cari poliziotti, vi volevo dire che il vostro è un bellissimo e rischioso lavoro e vi state dando molto da fare soprattutto con questa emergenza del coronavirus" .

"State passando di strada in strada a dire a tutti i cittadini di rimanere in casa anche se purtroppo alcune persone non rispettano le regole, continuate a essere meravigliosi" , continua la bambina che ringrazia anche i medici che in queste ore sono impegnati nelle corsie degli ospedali italiani. "Anche loro stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di salvare tante persone malate" , legge la piccola che subito dopo saluta il poliziotto. "Un grazie a tutti voi da Noemi, vi voglio bene" , esclama la bimba.

Dalla sala operativa l'operatore la abbraccia virtualmente e la saluta: "Grazie Noemi ti ringraziamo tantissimo, un bacione forte forte" . L’audio della telefonata viene pubblicato sulle pagine social della Polizia e fa subito il giro della rete mentre nelle strade italiane centinaia di agenti sono impegnati a far rispettare le disposizioni del governo per contenere la diffusione del Covid-19. Disposizioni che obbligano anche tanti bimbi come Noemi a passare la giornata fra quattro mura in attesa che l’emergenza sia passata. A loro, viceversa, va il pensiero di tutti gli agenti.

"Ci uniamo al suo grazie a tutti i medici e agli infermieri impiegati nell'emergenza e ai bambini che ci sono vicini con il loro affetto diciamo di giocare a casa, presto potremo incontrarci nuovamente tutti in strada e potremo salutarci, abbracciarci e fare foto, passando ancora tanti bei momenti insieme" , scrive la Polizia in una nota. A condividere le parole della bambina è anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Una telefonata davvero inaspettata, quella della piccola Noemi che con una tenera voce, e tanta emozione, legge una lettera di ringraziamento alle forze dell’ordine e ai medici" , ha scritto il capo della diplomazia italiana, sottolineando "la dolcezza della piccola Noemi" .

"In una fase così delicata – aggiunge Di Maio - ci dà la forza per andare avanti, e ci ricorda quanto sia importante rimanere a casa" . In queste ore sono stati intensificati i controlli della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine sulle strade delle città italiane. Sono oltre 12mila quelli effettuati ieri a Milano tra persone ed esercizi commerciali per verificare l’osservanza del decreto dell’8 marzo. Verifiche a tappeto anche nella Capitale.

Nella giornata di ieri, secondo i dati del Viminale, quasi 10mila persone sono state denunciate per non aver osservato le regole imposte per il contenimento dei contagi.