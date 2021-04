Biot non risponde al gip: "Sono frastornato ma pronto a chiarire"

Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato per aver venduto documenti classificati ai russi, si avvale della facoltà di non rispondere. "Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione" ha detto il capitano di fregata difeso dall'avvocato Roberto De Vita, e, come riportato da AdnKronos, "ha chiesto tempo per raccogliere le idee" prima dell'interrogatorio con gli inquirenti. Il legale dell'ufficiale, durante l'onterrogatorio di garanzia nel carcere romano di Regina Coeli, ha poi chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari. Il gip si è riservato di decidere.

In attesa dei riscontri delle indagini, la posizione di Walter Biot si fa comunque molto difficile. L'ufficiale di Marina in forza allo Stato Maggiore della Difesa rischia una pena superiore ai 15 anni di carcere. Questa mattina l'intervista della moglie al Corriere della Sera è sembrato un maldestro tentativo per "scagionare" il marito dalle accuse di tradimento. La donna ha parlato di problemi personali, di soldi che mancavano nonostante i tremila euro di stipendio e di una vita che ormai era diventata insostenibile. Tesi ribadita anche a Domani, a cui la moglie ha detto che il marito era "ansioso e preoccupato" e che "se ha sbagliato è perché abbiamo problemi economici a causa del Covid". Ma queste parole rischiano di essere un terrificante boomerang mediatico.

A che punto sono le indagini

Le indagini dovranno chiarire tantissimi punti rimasto oscuri. Innanzitutto da quando è iniziata la cessione di documenti e soprattutto come è stato avvicinato dal servizio d'intelligence russo. Le spie sono chiaramente ben consapevoli della persona che scelgono come interlocutore, e quindi non è stato ovviamente casuale che l'occhio dei russi sia finito su Biot. Probabilmente negli uffici dei servizi di Mosca avevano avuto accesso ai suoi dati o a notizie specifiche sulla sua condizione economica.

Un segnale d'allarme che adesso risuona in tutta la Difesa e che farà sicuramente riflettere sulla possibilità di qualche crepa all'interno di un sistema di controspionaggio che ha dimostrato, in sede di indagine, di funzionare in modo ottimale. Oltre al contatto, Biot dovrà poi chiarire quali documenti sono stati consegnati al funzionario russo che incontrava nell'ormai famigerato parcheggio di Spinaceto, nella periferia sud di Roma. Documenti non particolarmente importanti, fanno capire da Roma. E si può intuire che, con un pedinamento iniziato da parecchio tempo, quei dossier cui aveva accesso il capitano di fregata fossero poco rilevanti se non ininfluenti. Almeno da quando sono scattate le indagini.

I funzionari russi lasciano l'Italia

Intanto dall'aeroporto di Fiumicino è partito il volo per Mosca Sheremetyevo con a bordo Dmitrij Ostroukhov e Aleksej Nemudrov. Sono loro i cittadini russi espulsi dopo la scoperta del caso di spionaggio e l'arresto di Walter Biot. Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, Ostroukhov è l'uomo dell'ufficio dell'addetto militare presso l'ambasciata russa arrestato insieme all'ufficiale della Marina. Nemudrov, invece, è il capo dell'ufficio militare a Roma ed ha un passato nella Marina russa.