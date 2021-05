Bit Digital apre al pubblico, la vacanza inizia online

Inizia mercoledì 12 e va avanti fino a venerdì 14 maggio il “grande viaggio” on line che Bit Digital Edition, la Borsa internazionale del Turismo, apre la piattaforma virtuale per tre giorni al pubblico, a chi cerca destinazioni in Italia e all’estero per le proprie vacanze, proposte, e idee declinando i “turismi” con la forza delle novità, dei trend, delle offerte. Un “secondo tempo” della manifestazione che propone centinaia di esperienze a misura di viaggiatore, dopo quelli dedicati ai visitatori professionali e al business.

Qualche esempio? L’evoluzione del glamping (glamour-camping) nel nuovo concetto bubble: bolle in plexiglas abbinato a preziosi materiali naturali che “atterrano” in mezzo a foreste incontaminate della Basilicata o in cima a colline con viste mozzafiato nelle Prealpi bergamasche, in Lombardia, per godere di un’esperienza unica che coniuga natura, sicurezza e comfort. Per chi invece interpreta la vacanza open-air in chiave avventura, magari su due ruote, da non perdere Borghi in Moto, un’esperienza che, partendo dall’Umbria, da marzo a settembre accompagnerà i mototuristi alla scoperta di 315 borghi sparsi sul territorio italiano in collaborazione con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia.

E un altro dei tratti distintivi del tdelle nuove tendenze è il ritorno alla prossimità, magari abbinato all’enogastronomia che si conferma una delle grandi passioni del viaggiatore, italiano e straniero. Un abbinamento che si può fare ad esempio in Emilia-Romagna, con i tour tra Parma e Reggio che coniugano le visite con degustazione alle acetaie dove si crea l’aceto balsamico, o alle cantine dove riposa il Lambrusco, con meravigliosi castelli come quello di Bianello o quello di Torrechiara.

Per chi ama il mare, da vivere però in maniera diversa, in Toscana si può soggiornare in autentiche fattorie maremmane ristrutturate a pochi chilometri dalle spiagge, combinando il fascino ruvido della terra dei butteri con tutte le comodità di un’ospitalità luxury. Per scoprire un Sud diverso, tra i must di quest’anno la Calabria propone due mete speciali per i riconoscimenti ottenuti: Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro 2021 e Tropea Borgo dei Borghi 2021.

Tantissime le proposte, molte fuori dal comune, se invece pensavate all’estero. Non capita tutti i giorni, per esempio, di fare un tour delle città coloniali della Namibia, con le loro architetture in tipico stile tedesco semisommerse dalla sabbia del Kalahari, o degli antichissimi monasteri sui monti del Caucaso in Armenia. O magari, più vicino a noi, di scoprire un lato nuovo del Mediterraneo sulle spiagge incontaminate dell’Albania, alcune dal mood quasi tropicale come Pulebardhat, Gjipe o Spille.

Il BUSINESS È RIPARTITO

Positivo il bilancio di Bit Digital riservata agli operatori e popolata dagli espositori con più di 1.800 stories arricchite da contenuti multimediali e non. Quasi 7mila appuntamenti d’affari prenotati in videochat, che hanno fatto incontrare l’offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. Elevato anche il riscontro sui social: 758 mila le impression totali, 104 mila le visualizzazioni video e 13 mila quelle delle storie.

LA VISIONE INCONTRA LE COMPETENZE

Grande interesse ha suscitato Bit Talks, l’area convegnistica digitale che, tra gli eventi Bit e quelli degli espositori, con ben 160 appuntamenti in streaming animati da oltre 600 relatori e ai quali, ad oggi, hanno assistito oltre 8.000 partecipanti. Per la prima coinvolti nei Bit Special Talks relatori che parlano di un futuro che è già presente con un’ottica più visionaria, incrociando il viaggio con arte e cultura.

Da filosofi come Federico Campagna e Salvatore Veca all’esperto di economia della cultura Guido Guerzoni o esponenti del mondo dell’arte quali Andrea Lissoni, direttore della Haus der Kunst di Monaco di Baviera, il critico e curatore Francesco Bonami, Umberto Angelini della Triennale di Milano o l’artista Nico Vascellari, il padre del cyberpunk Bruce Sterling e Tyler Brûlé, fondatore di Monocle. E ancora, da architetti internazionali quali Carlo Ratti, Italo Rota, Rachaporn Choochuey, Stefano Boeri, Andrea Branzi o Patricia Urquiola al past-president dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston o l’esperto di neurobiologia vegetale Stefano Mancuso, fino ad interpreti del lato più pop della cultura come i musicisti Colapesce & Dimartino, la misteriosa performer Myss Keta, il conduttore e produttore Costantino della Gherardesca e la conduttrice-rapper-scrittrice La Pina.



Gli appuntamenti con i Bit Talks proseguono anche nei tre giorni dedicati ai viaggiatori con proposte che spaziano dai laghi a cammini, alle destinazioni patrimonio dell’umanità. A chiudere gli Special Talks, giovedì 13 alle 11, l’incontro Visione e innovazione: il futuro del Travel & Hospitality senza confini, in partnership con Salesforce, si parlerà di come utilizzare l’innovazione, anche tecnologica, per prendersi più cura del viaggiatore e delle sue nuove esigenze.



Per accedere ai Bit Talks: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/eventi/

Per accedere a Bit Digital Edition: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/; informazioni aggiornate: www.bit.fieramilano.it, @BitMilano.