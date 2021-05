Bit&Friends, il viaggio raccontato da attori, giornalisti, influencer

Bit&Friends, ovvero turismo e cinema, giornalismo, influencer e blogger che raccontano a Bit Digital Edition - in questa sezione speciale - esperienze di viaggio ed emozioni, con la fantasia e con la valigia in mano. Testimonial d’eccezione per il mondo del turismo con la loro voglia di partire e scoprire mete in Italia e all’estero che sono online sulla piattaforma della Borsa internazionale del turismo in corso fino a martedì 11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 maggio per il pubblico dei viaggiatori all’indirizzo www.bit.fieramilano.it.

Attori e attrici di primo piano sulla scena nazionale come Francesca Rettondini, Bianca Nappi (Marietta nella fiction di grande successo “Lolita Lobosco”), Sara Serraiocco (protagonista di film come “Lo Spietato”, "Non Uccidere"), Laura Adriani (fiction “Che Dio ci aiuti”), Ernesto D’Argenio (Italo nella serie “Rocco Schiavone”), l’attore di cinema e teatro Ignazio Oliva (in serie come “The Young Pope” e film “Io ballo sola”, “Diaz”), l’attore, sceneggiatore e regista Paolo Sassanelli (film “Due piccoli Italiani”, “La Capa Gira,” la fiction “Un medico in famiglia”).

Hanno dato la loro testimonianza a sostegno del turismo anche giornalisti specializzati nel mondo travel: Maddalena Fossati, direttore di Traveller Condé Nast Italia e de La Cucina Italiana, Silvestro Serra, direttore del mensile Touring, Walter Mariotti, direttore di Domus, Meridiani e di Meridiani Cammini, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, Laura Fiengo, travel editor di Condé Nast Traveller Italia e di Vanity Fair Italia, Alessandra Pellegrino, vice direttore digital di Traveller e AD Italia, Federico Chiara, culture e travel editor di Vogue Italia, lo speaker di Radio Montecarlo Maurizio Di Maggio, Sara Magro, Chiara Besana, Marta Perego, Corrado Ruggeri, Monia Ronconi, direttore di Hotelmypassion.com. Oltre alle influencer Clara Bona (lifestyle) e Chiara Cazzamali (travel) e ai blogger e travel writer Margaret Dallospedale e I Charmen.

In particolare i travel blogger Charmen hanno realizzato uno speciale Bit Digital Edition con una serie di dirette su Instagram (IG @charmenoff), con approfondimenti e interviste su destinazioni, pacchetti, idee di viaggio, con espositori, regioni come Lombardia, Lazio, Puglia, enti del turismo di Isole Vergini Britanniche, Malesia, Repubblica Dominicana, Seychelles, Repubblica di San Marino, Thailandia, e i tour operator Gattinoni e Nicolaus.

Per vedere tutte le clip complete di Bit & Friends:

https://bit.fieramilano.it/visitare/bit---friends.html

Per accedere ai convegni di Bit Talks: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/eventi/

Per accedere a Bit Digital Edition: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/; info aggiornate: @BitMilano